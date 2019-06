Equipos de fútbol llevarían registro de miembros de sus barras

EL NUEVO SIGLO: Anunció que radicará un proyecto para controlar las barras bravas en el balompié, ¿en qué consiste?

FERNANDO NICOLÁS ARAÚJO RUMIÉ: Lo primero rechazar los actos de violencia en Colombia, pero además lo más absurdo del mundo es ver actos de violencia en el deporte. El deporte significa diversión, esparcimiento en familia, juego limpio, el deporte es totalmente lo contrario a la violencia. Entonces no tiene razón de ser tener violencia en el deporte.

Pero suceden hechos y es necesario tomar medidas y evitar una catástrofe como ha sucedido en otros países, en donde ha habido batallas campales entre distintas barras bravas que terminan generando muchos muertos.

Lo que se ha hecho en otros países se debe replicar en Colombia, vamos a proponer un proyecto de ley que recoja puntos de los aprendizajes que han logrado mejorar la calidad de las barras en otros países.

Inicialmente un aspecto a resaltar es que se tenga un registro bien detallado y con un sistema de información bien claro que incluya fotografía y biometría de cada uno de los miembros de las barras organizadas, que se sepa si tienen antecedentes o no y que esa información, además de prevenir, permita que las autoridades tengan mayor agilidad en la judicialización y en la aplicación de sanciones ejemplarizantes a las personas que cometan actos de violencia en torno al deporte.

ENS: También el proyecto contempla incentivos a los equipos de fútbol, ¿esto cómo funciona?

FNAR: Para que los equipos de fútbol puedan aplicar estos sistemas de información y llevar un registro los vamos a motivar. Vamos a revisar con la propia Federación, vamos a revisar con las autoridades, con la Sijín, con la Policía y con las diferentes autoridades un esquema de incentivos, premios, concursos y otros sistemas de incentivos para que los clubes se sientan motivados a realizar las inversiones tendientes a tener unos registros bien detallados de cada uno de los miembros de las barras organizadas, y podamos de esa forma pasar de tener barras bravas a tener barras alegres, barras de hinchas propositivas, barras que disfruten el deporte y barras que además no queden estigmatizadas por unos poquitos violentos.

ENS: Algunos proyectos de ley en diferentes campos han propuesto tener listados con datos de los ciudadanos, pero no han faltado las críticas por el acceso que se tendría a información personal, ¿cómo hacer para que con su iniciativa no suceda lo mismo?

FNAR: Cuando uno entra a un recinto de una empresa, por ejemplo, o cuando uno entra a una entidad pública o ingresa a cualquier tipo de edificio bien organizado, a uno le piden los datos, le piden biometría, le toman una foto, ¿por qué no hacerlo en los escenarios deportivos?, por qué nadie se queja de ese tipo de listas negras en las empresas, en las entidades del Estado, las organizaciones públicas y privadas, y por qué nos vamos a oponer a hacerlo en los escenarios en donde queremos ir con nuestros hijos, con nuestra familia y sin ningún temor, y evitar que sucedan hechos como los que se registraron en días anteriores en Santa Marta y prevenir que esos hechos se escalen a unos niveles más graves hacia el futuro.

ENS: ¿Qué opina de reinstalar las mallas alrededor de la cancha para separarla de los espectadores?

FNAR: Me parece que poner las mallas de nuevo sería un retroceso, el proyecto de ley no se mete con esos aspectos, por lo menos no lo hemos contemplado, lo podríamos contemplar. Pero me parece que poner de nuevo las mallas lo que significaría es un mayor riesgo a las personas que están en esos escenarios y que podrían quedar atrapadas en las mallas. Creo que la ausencia de mallas ha sido un avance importante.

ENS: ¿A su juicio por qué no ha dado resultados la serie de medidas que han tomado las autoridades y los mismos equipos para poner a raya a las barras bravas?

FNAR: Cualquier tipo de soluciones requiere una visión general, dependen de muchos factores y un solo factor no incide del todo. Por eso es importante que la solución a este problema sea integral.