El presidente Duque ha estado 59 días de viaje

Un recorrido por los periplos que el Primer Mandatario ha realizado en casi 11 meses en el poder. Esta semana llegó de gira por Europa.

Considero que muy pocos colombianos tenemos la mala costumbre de leer los decretos del Gobierno; soy uno de ellos. Religiosamente, dos veces a la semana, reviso las normas del Ejecutivo, con el propósito de actualizar las asignaturas a cargo y además, me entero de los avatares de la administración pública, para poder realizar comentarios veraces en clase acerca de la evolución de nuestras instituciones.

Desde hace cerca de 18 años he visto como los decretos no se publican ni se envían al Diario Oficial, que debe ser la fuente primaria de información, sino que se publican directamente en la página web de la Presidencia de la República. Habitualmente hay “brincos” de un número a otro. En alguna ocasión, por medio del derecho de petición solicité el listado completo de decretos emitidos a la Secretaría Jurídica de Palacio y, a su vez, de los publicados a la Imprenta Nacional; no hay coincidencia.

Existen en nuestro medio lo que el constitucionalista argentino Néstor Pedro Sagüés ha denominado “las leyes ocultas”, ya que muchos decretos, que en realidad podrían expedirse como resoluciones y no abultar nuestro “boterismo normativo”, del cual habla el exministro Jaime Castro, son en realidad autorizaciones de comisiones al exterior de funcionarios públicos de todos los niveles, municipal, departamental y nacional y de aceptación de honores y condecoraciones extranjeras, todo, al tenor del artículo 129 Superior.

En cualquier lugar del mundo, el balance gubernamental se mide en centenas de días; se habla de los “Cien días” (en francés Cent-Jours), o Campaña de Waterloo, comprende desde el 20 de marzo de 1815, fecha del regreso de Napoleón a París desde su exilio en Elba, hasta el 28 de junio de 1815, fecha de la segunda restauración de Luis XVIII como rey de Francia. Este periodo pone fin a las llamadas Guerras Napoleónicas, así como al imperio francés de Napoleón Bonaparte.

Pues bien, en los 360 días de Duque, y acercándose el primer año de gobierno, el Presidente lleva 59 por fuera del país, lo que no lo deja bien parado por su “ausentismo”, que no obstante ser en beneficio del país, también requiere del balance de costos, ya que en las “normas ocultas”, aparecen el listado de los integrantes de las comitivas, así como el valor de los viáticos en dólares.

Colofón: los exministros Augusto Ramírez Ocampo, Rodrigo Lloreda Caicedo y Rómulo González Trujillo se peleaban el honor de haber sido en más ocasiones “presidentes” por un día, en su condición de ministros delegatarios en funciones presidenciales. Creo, sin embargo que Aurelio Iragorri y ahora Nancy Patricia Gutiérrez, no se les quedan atrás. Según estos datos, teniendo en cuenta que los ministros Ramírez y Lloreda ocuparon carteras en la administración Betancur, sigue siendo el arriero de Amagá el presidente más viajero de las últimas cuatro décadas.

A continuación, el balance de los viajes de Iván Duque Márquez desde que asumió el poder el 7 de enero.

Decreto 1723, sep. 7 de 2018: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Panamá - República de Panamá, el día 10 de septiembre de 2018, con el fin de realizar una visita oficial a ese país (1 día).

Décreto 1800, sep. 20 de 2018: El Presidente de la República se trasladará a partir del día 22 y hasta el 27 de septiembre de 2018 a la ciudad de Nueva York (Estados Unidos de América), con el fin de asistir al Taller Construyendo País “Colombianos en el exterior”, participar en la 73a Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y atender reuniones bilaterales (6 días).

Decreto 1947, oct. 19 de 2018: El Presidente de la República se trasladará fuera del país a partir del día 20 de octubre de 2018 para realizar visita oficial el día 22 de octubre de 2018, a la ciudad del Vaticano, donde tendrá una audiencia con el Papa Francisco y posteriormente se trasladará a la ciudad de Roma (Italia), donde se reunirá con el presidente de la República de Italia Sergio Mattarella y autoridades gubernamentales de ese país. Que los días 23 y 24 de octubre de 2018 se trasladarán a la ciudad de Bruselas (Bélgica), para entrevistarse con el primer ministro Charles Michel, autoridades gubernamentales de ese país y organismos internacionales. Que su regreso a Colombia será en la madrugada del día 25 de octubre de 2018 (6 días).

Decreto 2097, nov. 8 de 2018: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de París, Francia los días 10 al 13 de noviembre de 2018, para asistir al Foro de Paz de París y celebrar reuniones con empresarios y autoridades francesas, con representantes del sector empresarial, con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ­ Unesco, así como también realizar una visita a Statión F (4 días).

Decreto 2223, nov. 30 de 2018: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Quito - República de Ecuador el día 4 de diciembre de 2018, con el fin de realizar una visita oficial a ese país (1 día).

Decreto 45, enero 17 de 2019, corregido por el 61 del 21 de enero: El Presidente de la República se trasladará fuera del país a partir del día 22 y hasta el 25 de enero de 2019 a la ciudad de Davos, Suiza, con el fin de participar en el Foro Económico Mundial (4 días).

Decreto 46, enero 17 de 2019: El Presidente de la República se trasladará fuera del país el día 27 de enero de 2019 a la ciudad de Panamá, República de Panamá, con el fin de asistir a la misa oficiada por su Santidad el Papa Francisco en virtud de la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud 2019 (1 día).

Decreto 145, febrero 7 de 2019: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Washington - Estados Unidos entre los días 12 al 17 de febrero de 2019, con el fin de realizar una visita oficial de trabajo a ese país. El día 15 de febrero de 2019 visitará la ciudad de Nueva York con regreso ese mismo día a la ciudad de Washington para continuar con las reuniones y eventos programados (6 días).

Decreto 381, marzo 13 de 2019: El Presidente de la República se trasladará fuera del país el día 17 de marzo de 2019 a la ciudad de Panamá, República de Panamá, con el fin de atender ese día con una agenda empresarial (1 día).

Decreto 382, marzo 13 de 2019: El Presidente de la República se trasladará fuera del país entre los días 20 y 22 de marzo de 2019 a la ciudad de Santiago, Chile, con el fin de realizar una visita oficial a dicho país, asistir a la reunión de Prosur y realizar encuentros empresariales (3 días).

Decreto 492, marzo 20 de 2019: El Presidente de la República se trasladará a las ciudades de Chengdu y Pekín - República Popular China entre los días 27 de marzo y 2 de abril de 2019, con el fin de asistir a la Asamblea General del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizar una visita de Estado a ese país (7 días).

Decreto 764, mayo 2 de 2019: El Presidente de la República se trasladará fuera del país desde el día 7 y hasta el 10 de mayo de 2019 a las ciudades de San Francisco y Seattle - Estados Unidos de América, con el fin de atender una agenda de promoción de inversión extranjera para el país (4 días).

Decreto 879, mayo 21 de 2019: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de Lima - República de Perú entre los días 26 y 27 de mayo de 2019, con el fin de asistir al Consejo Presidencial de la CAN y realizar una visita de Estado a ese país (2 días).

Decreto 920, mayo 28 de 2019: El Presidente de la República se trasladará a la ciudad de San Salvador - República de El Salvador los días 31 de mayo y 1 de junio de 2019, con el fin de asistir a la posesión presidencial del señor Nayib Armando Bukele Ortez (2 días).

Decreto 953, junio 5 de 2019: El presidente de la República se trasladará a la ciudad de Buenos Aires - República de Argentina los días 9 y 10 de junio de 2019, con el fin de realizar una visita oficial a ese país (2 días).

Decreto 1065, junio 13 de 2019: El Presidente de la República se trasladará fuera del país a partir del día 16 y hasta el 24 de junio de 2019 a las ciudades de Londres-Inglaterra, Ginebra-Suiza, Paris-Francia, Berna-Suiza y Cannes-Francia, con el fin de participar en las reuniones programadas con altos miembros de los gobiernos de Inglaterra, Suiza y Francia, así como también realizar reuniones con organismos internacionales y atender una agenda de promoción de inversión para nuestro país (9 días).

Total: 59 días.