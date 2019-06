Duque reitera prioridad de Economía Naranja

“CUANDO YO puse la Economía Naranja en el centro de lo que debería ser Colombia en el futuro, estamos hablando de un país que puede lograr la combinación entre talento, tecnología y cultura, para que esa combinación sea el nuevo motor de crecimiento económico y transformación social”.

Así lo dijo ayer en Francia el presidente Iván Duque durante el conversatorio titulado “The Orange Economy: How ideas are the new oil”, en el marco del Festival Internacional de Creatividad Cannes Lions, en el que sostuvo que “Colombia, en este momento, puede convertirse en el gran poder de cultura y creatividad en Latinoamérica”.

Este festival es un evento global para los que trabajan en áreas de la comunicación, creatividad y publicidad, entre otros. El evento congrega a representantes de más de 50 países, que asisten para ver el trabajo de los candidatos seleccionados, y participar en seminarios, talleres y capacitaciones profesionales.

Durante el conversatorio, el Mandatario resaltó que la Economía Naranja representa el presente y el futuro del país, y prueba de ello es “el talento de nuestra gente”.

Recordó que hace unos años, cuando publicó el libro sobre Economía Naranja con Felipe Buitrago, quedó al descubierto que una de esas cosas que los colombianos desconocían era, precisamente, ese tema.

“Debemos ser conscientes de que el capital más importante que tenemos en una sociedad es el talento de su gente y la capacidad de convertir ese talento en un capital humano económico. A veces, los países tienen una idea de que la única manera de ser exitosos en el desarrollo es a través de la investigación o ciencia pura. Y yo, honestamente, creo que cuando uno tiene talento, respecto a creatividad y cultura, eso puede ser un acelerador para llegar a otro lugar”, afirmó Duque.

El Mandatario también destacó algunos de los sectores que componen la Economía Naranja: festivales, carnavales, museos, gastronomía, medios (televisión, radio, cine, impresos, digitales), artes escénicas (teatro, títeres, zarzuela, danza contemporánea), artes visuales (pintura, escultura, fotografía), entre otros, además de un gran bloque de creaciones funcionales, como el diseño, la joyería, la publicidad y la arquitectura.

En el conversatorio, el Presidente se refirió a la importancia que tiene la escuela como el generador del talento en el país.

“Lo primero que debemos reconocer es que queremos que el sector de la educación sea la incubadora de la academia. Y lo digo porque para que el talento se convierta en un motor importante de la sociedad, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad”, afirmó.

Agregó que es importante en Colombia incentivar el talento de cada niño, en cada colegio, en cada escuela y encauzar sus aptitudes.

Reiteró, así mismo, que su idea es convertir a Colombia “en el Silicon Valley de la industria creativa en el mundo occidental”, por lo que el Gobierno Nacional ha dado señales claras de respaldo al sector, como “cero impuesto de renta por 7 años para las empresas de la economía creativa que generen un mínimo de puestos de trabajo y de inversión”, entre otros beneficios.