Detenido director de Revista 'El Congreso' por agresión a periodista

En la Unidad de Reacción Inmediata de Puente Aranda permanece detenido el director de Casa editorial Revista del Congreso, Gustavo Hernán Castro, tras ser denunciado por la periodista Maryory Andrea Carvajal Suárez por lesiones personales.

A través de dos videos, que se hicieron virales en redes sociales, se ve como la periodista junto con otra compañera llegan a la oficina de Castro para radicar una cuenta de cobro por el pago de un mes que trabajó en dicho medio. Sin embargo, en el transcurso de la primera grabación, el director agrede a Carvajal y asegura que no firmará el documento y las saca, a ambas, con groserías.

Con respecto al segundo metraje, se ve a Carvajal explicando como se desarrollaron los hechos con la cara hinchada producto del golpe que recibió. "Hoy vinimos a radicar nuestra cuenta de cobro (...). No fuimos irrespetuosas y este señor, agredió a mi compañero y lo sacó a empujones de la oficina. Yo me fui detrás de él diciéndole que mi compañero no estaba siendo grosero y este señor se devolvió y me golpeó en la cara", aseguró.

La periodista Maryory Andrea Carvajal Suárez denuncia la agresión del energúmeno Hernán Gustavo Castro de la ⁦@RevistaCongres1⁩ pic.twitter.com/fM72ADClS2 — Mauricio Arroyave #ElOjoNuclear. (@mauroarroyave) 10 de junio de 2019

Ante esta situación, el Senado de la República emitió un comunicado en donde asegura que dicho medio no pertenece a su institución y que rechaza estos actos en contra de la periodista.

Comunicado Senado by MaríaAndreaSuárez on Scribd