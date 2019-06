Controversia por exportación del asbesto

Los Representantes Mauricio Toro, de Alianza Verde, y Jairo Humberto Cristo, de Cambio Radical, tienen posturas opuestas sobre permitir la exportación de este material en el proyecto que busca eliminarlo en el país y que está por surtir su cuarto y definitivo debate en la plenaria de la Cámara.

Toro, Representante por Bogotá, rechazó darle vía libre a esta posibilidad. “Hay un interés de que, a pesar de que en el proyecto se prohíbe la comercialización de asbesto, se permita su exploración y explotación con fines de exportación”, afirmó.

El parlamentario señaló que cinco de sus colegas, entre ellos Cristo, firmaron una ponencia para el debate que lo permite. “Tengo una diferencia con cinco de mis compañeros de la Comisión Séptima de Cámara. Por eso tuve que radicar una ponencia alternativa. En la mía se prohíbe por completo el uso, la explotación y la exportación de este material que está matando los colombianos”, sostuvo.

Afirmó que permitir la exportación genera “riesgos para las vidas de los mineros alrededor de las minas. Además, mandar un material cancerígeno a países como Tailandia, Sierra Leona, Sri Lanka y otros 30 más es un riesgo para la salud de todos. Una vida vale lo mismo en Colombia que en otro lugar. Esa es la diferencia que tenemos y que vamos a tener que discutir en la plenaria”.

Dijo, además, que “la única empresa que explota asbesto tiene una licencia hasta 2020, me parece que permitir esto es legislar con nombre propio”. “La pregunta que yo le hago a los ponentes es ¿qué intereses hay allí? ¿Qué está pasando para que permitan la exportación del material? Esa pregunta no me la han respondido”, agregó.

Por su parte, Cristo, Representante por Norte de Santander, afirmó a El NUEVO SIGLO que el congresista de la Alianza Verde realiza “populismo legislativo”.

“Si le interesara tanto el proyecto no se hubiese ido para Japón. Nosotros nos quedamos legislando y respondiéndole al país. Eso es lo más importante”, manifestó.

Dijo que se mantuvo la exportación porque no hay claridad sobre un concepto del Ministerio de Minas y Energía que señala que las minas de este material están permitidas hasta 2020.

“¿Por qué dejamos el tema de exportación? Porque no hay claridad frente al concepto del Ministerio de Minas. Si el Ministerio fuera claro no habría problemas de demandas hacia futuro”, dijo. “Si el concepto es tal como lo señala el Ministerio que las minas van a hasta el 2020 realmente no va a haber exportación”, agregó.

Señaló, además, que con esto están evitando que se presenten demandas al Estado. “Estamos cerrando las puertas para posibles demandas, evitando que al minero al que le quiten ese título demande el Estado, estamos protegiendo el bolsillo de los colombianos. Cuando el Estado paga una demanda lo hace con los recursos de todos los colombianos”, sostuvo.

“No podemos hacer populismo legislativo. Hay que legislar para la unidad y no para confundir a los colombianos. El asbesto es un elemento que hace daño y mal haríamos en legislar en contra de quienes nos eligieron”, puntualizó.