Colombianos que con franquicias agilizan servicios logísticos

El modelo de las franquicias en el país sigue creciendo. Según estimaciones de la Cámara Colombiana de Franquicias (Colfranquicias), en el país operan 552 franquicias que representan alrededor de 15.000 negocios en todo el territorio nacional y generaron más de 2.000 empleos directos en el último año. Esta dinámica ha tenido una recepción importante para pequeños y grandes inversores, quienes se apalancan en empresas reconocidas para entrar a competir en el mercado. Aprovechando la coyuntura de la Feria Internacional de Negocios y Franquicias (Fanyf) que se llevará a cabo el 3 y 4 de julio en Corferias, los hermanos María Mercedes y Jaime Blum, quieren que más personas conozcan One Easy Stop, creada hace 15 años en Londres y cuyo servicio compara de forma eficiente los servicios logísticos para reducir los costos y facilitar la labor de quienes toman la decisión final en las empresas.

“En Colombia hay plataformas que comparan precios de vuelos, hoteles, viajes, etc. Pero no una que haga el estudio y relación de precios para quienes constantemente deben enviar mercancías a nivel local e internacional. Cuando iniciamos operaciones, vimos que este era un mercado con mucho potencial. No existía entonces un comparador en tiempo real de precios de servicios logísticos, lo cual limitaba las opciones de quienes hacían los envíos. Ahora, y gracias a la consolidación de la digitalización, este proceso toma menos de unos minutos y ofrece varias alternativas para que las empresas también reduzcan sus tiempos operativos”, explicó María Mercedes Blum, gerente de One Easy Stop.

En el país, los servicios de mensajería y envíos de carga siguen teniendo un crecimiento favorable gracias al fortalecimiento y aplicación de las tecnologías de la información para dar agilidad a los procesos. Según la Encuesta Mensual de Servicios del Dane, entregada en abril pasado, el sector de correo y mensajería creció 10,2 % con respecto al mismo mes de 2018, lo que representa una oportunidad de mercado considerable para la solución de estos hermanos colombianos que compara precios de forma ágil y eficaz, y permite tomar la mejor decisión a la hora de acceder a giros nacionales e internacionales, SOAT, recaudos empresariales y corresponsales bancarios.

“El auge del e-commerce a nivel local e internacional ha sido importante no solo para los comercios sino también para las empresas de logística y transporte, quienes son las que llevan los productos a nivel mundial. Para nosotros, establecer alianzas con multinacionales de la talla de DHL, UPS y Copa Courier, nos ha permitido llegar a más mercados y, lo más importante, ofrecer alternativas a la hora de comparar tarifas, lo que hace unos años era impensado. A través de nuestras franquicias y agentes, buscamos que en el país haya una apertura a otros mercados, acabando con el tabú de que enviar productos a lugares como Estados Unidos, Inglaterra o Portugal es una tarea imposible por los altos costos arancelarios”, destacó Jaime Blum, fundador de la compañía.

Innovar ya no es una opción sino una necesidad para triunfar en un mercado tan competitivo que cada detalle marca la parada. En el caso de la mensajería, se deben tener en cuenta temas como seguridad, respaldo, agilidad y tarifas para que estos procesos sean más cómodos para el cliente. Por eso, en la plataforma de One Easy Stop los usuarios tienen en tiempo real la información de cómo avanza el transporte y envío de sus productos, lo que sin duda reduce la posibilidad de que se presenten inconvenientes de manera significativa.