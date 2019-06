Claves de la reforma pensional

Una de las más importantes reformas que están a la espera es la pensional.

El Gobierno nacional anunció recientemente que entre finales de este año e inicios del próximo estaría presentando el proyecto, que tiene contemplado no subir la edad de jubilación, que actualmente es de 62 años para los hombres y 57 para las mujeres.

El presidente Iván Duque afirmó recientemente que el proyecto es “fundamental” para el país y estará centrado en buscar mayor equidad.

“La reforma pensional es fundamental para el país y nosotros hemos dicho que la presentaremos o a final del año o a comienzos del año entrante, después de un gran proceso de concertación”, manifestó el Mandatario hace unos días en Barranquilla.

“La base es no aumentar la edad. Yo siempre lo digo: el problema no está en golpear el sistema de cotizaciones; la solución está, primero, en cobertura y la cobertura va ligada, también, de un mejor entorno empresarial; porque podemos hacer una gran reforma, pero si no estamos formalizando el empleo, no vamos a poder dar fin a esa descompensación que existe”, agregó.

El Jefe de Estado agregó además que, actualmente, la mayor parte de los subsidios a las pensiones “se están quedando en la población más rica y se necesita, también, que haya mucha más equidad para que los subsidios vayan a los que verdaderamente lo necesitan”.

Y es que para Duque la realidad del sistema pensional colombiano merece una revisión, a fin de analizar “cuál es la construcción de futuro que estamos haciendo para la protección de nuestros adultos mayores, para la protección de la vejez”.

Recordó que hoy Colombia tiene cerca de “5 millones de mayores de 65 años”, y que en las próximas tres décadas “van a llegar a 15 millones”. Dijo que es necesario cuestionar “cuáles son los niveles de aseguramiento que tenemos”, porque, claramente, “cuando hay 22 millones de personas, aproximadamente, que hoy son trabajadores, y tenemos ocho millones de cotizantes, y menos de 2,5 millones de personas con pensión, la situación es crítica”.

Cuatro bases

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, manifestó que el proyecto tendrá cuatro inamovibles. “No se modificará la edad de pensión, se respetarán la pensión de sobrevivencia y los derechos adquiridos y se focalizarán los subsidios en los más vulnerables”, dijo la titular de la cartera laboral, en el marco del Foro “Hablemos de Protección Social en Colombia”, que se realizó por los 50 años de la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas).

“El primer punto tiene que ver con no aumentar la edad para pensionarse porque en Colombia solamente logran la jubilación 3 millones de colombianos y realmente lo importante es incluir más personas en el sistema. En segundo inamovible es que se respetarán los derechos adquiridos, es decir todas las personas que tengan hoy unos derechos en su pensión o que las tenga como pre-pensionados, serán respetados “, explicó Arango.

Dijo que un sistema de reforma integral a la vejez, debe incluir las condiciones de Colombia Mayor y de quienes reciben Beneficios Económicos Periódicos (BEPS).

Consenso nacional

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, dijo que la presentación de un proyecto de reforma pensional al Congreso requerirá de un consenso nacional y tendrá que ser articulado entre los sectores académicos, sindicatos, empresarios, Gobierno nacional y fondos de pensiones, entre otros.

Consideró que la clave será aumentar la cobertura antes de pensar en un aumento en la edad de jubilación de los colombianos. “En este Gobierno hay voluntad de avanzar en una reforma de protección a la vejez, creo que habrá cambios, pero ese ajuste debe ser el producto de muchas más discusiones con partidos políticos, sectores sociales, sindicatos, académicos, gremios y demás para seguir desmenuzando el diagnóstico”, dijo.

De acuerdo con Asofondos de los 48,4 millones de colombianos a la fecha tan solo 1.495.133 personas han logrado una pensión. Por su parte, el superintendente financiero Jorge Castaño reconoció que tan solo el 30% de los colombianos alcanzan los requisitos para alcanzar una jubilación y un 70% no alcanza una pensión para la vejez.

Sobre los subsidios altos que hoy se otorgan en el régimen público de pensiones, Montenegro recalca que es necesario hacer una reforma al sistema pensional, respetando los derechos adquiridos de los pensionados y las expectativas de aquellos trabajadores que se encuentran próximos a jubilarse. Para esto es necesario que el sistema pensional esté basado en el ahorro individual.

“Por lo tanto, desde Asofondos proponemos que exista una AFP pública que compita en las mismas condiciones de las administradoras privadas. De esta manera, los subsidios que hoy tienen las pensiones más altas del régimen público podrán ser utilizados para garantizar la protección en la vejez de las personas más vulnerables por medio de programas como Colombia Mayor y BEPS”,dijo.

Socialización

El Ministerio del Trabajo lanzó el mes pasado la página web de la Comisión de Reforma de Protección de la Vejez, en la que toda la ciudadanía podrá presentar sus ideas y preocupaciones frente a esta iniciativa impulsada por Gobierno nacional.

De acuerdo a Arango, el sitio hace parte “de la estrategia trazada por el Gobierno nacional para trabajar de la mano con la ciudadanía en una Reforma de Protección a la vejez, concentrada en proponer mayor equidad para ese 80% de adultos mayores colombianos que hoy no tienen ninguna opción de pensionarse, ya sea porque nunca ahorraron o porque sus ingresos fueron muy escasos y no alcanzaron la meta para contar con la pensión de vejez”.

BEPS

En la ley del Plan Nacional de Desarrollo, recientemente sancionada, se fortalecieron los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). Este programa incentiva a que aquellos afiliados al Sistema Pensional que no alcanzan a recibir una pensión opten por vincularse y en lugar de recibir devolución de saldos o indemnizaciones sustitutivas, ahorren para que aseguren un ingreso en la vejez.

“Para estimular este ahorro, los colombianos recibirán por parte del Gobierno un incremento subsidiado del 20% para mejorar su renta vitalicia”, señaló el viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe.