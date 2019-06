"Cifras reales de feminicidio sobrepasan cualquier imaginación"

Las cifras reales sobre feminicidio e infanticidio “están sobrepasando cualquier imaginación, pero no podemos seguir contando”, manifestó Aida Avella, presidenta de la Unión Patriótica y senadora de la Lista de la Decencia.

Tras señalar que “no hay una unidad en las cifras que maneja cada entidad”, ya que “todas tienen números distintos y categorías diversas que permiten toda clase de interpretaciones”, consideró que lo que sí tienen todos los informes es un nivel escandaloso, con más de una mujer muerta al día, en cuanto a feminicidio.

Sobre las soluciones, Avella indicó que “estamos inundados de leyes para todo” y que, por ejemplo, “el que asesine a una mujer se va 58 años a la cárcel”, pero “eso no basta”.

“Creo que la cuestión no es de cifras ni de leyes, es una cuestión de una respuesta contundente de la sociedad para rodear a las mujeres y los niños, que en últimas redunda como protección de la sociedad”, expresó.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan?

AIDA AVELLA: Nosotros encontramos que no hay una unidad en las cifras que maneja cada entidad. Todas tienen números distintos y categorías diversas que permiten toda clase de interpretaciones.

La última que conocimos es que en Colombia hubo 41 mujeres asesinadas en mayo, más de una por día, y tenemos que hasta el domingo fueron cuatro las asesinadas en junio, una diaria. Eso es un escándalo en cualquier país del mundo.

ENS: ¿Qué debería hacer la sociedad para prevenir estos asesinatos?

AA: La sociedad debe volcarse a las calles, así como hizo en el caso de Diana Tatiana, la niña de 10 años asesinada en Buenaventura, el perpetrador parece que fue un tío.

Es inconcebible que el lugar donde más se agrede a los niños y a las niñas es en su hogar. Por eso es necesario que no solo haya una Comisión Accidental para la Mujer sino también para los niños.

ENS: ¿Cuál es la respuesta del Estado frente a este problema?

AA: Un problema que hemos encontrado es que los teléfonos de atención a las mujeres, como el 155, no funcionan. Ayer durante toda la mañana en la audiencia llamamos y no funcionó. Necesitamos que el Ejecutivo tenga herramientas para atender los casos de violencia contra la mujer. Medicina Legal, por ejemplo, no tiene infraestructura para atender y llevar una estadística seria. Ayer no más Medicina Legal aseguró que habían sido 41 las mujeres asesinadas en el año y la Fundación Feminicidios Colombia reveló que son 104, cifras escandalosas.

ENS: ¿Cómo prevenir estos casos?

AA: Desde la Comisión de la Mujer debemos también asumir la defensa de los niños y de las mujeres, porque no hay una comisión encargada de la niñez. Debemos preocuparnos por el maltrato y el abuso de los niños y las niñas de Colombia.

ENS: ¿Qué hacer entonces?

AA: Las cifras reales están sobrepasando cualquier imaginación, pero no podemos seguir contando. Lo que debemos es detener los hechos, porque estamos inundados de leyes para todo. El que asesine a una mujer se va 58 años a la cárcel. Eso no basta.

Necesitamos que el Gobierno y todas las entidades se comprometan en la defensa efectiva de los derechos de las mujeres.

ENS: ¿Si hay tantas leyes por qué no hay una defensa efectiva de las mujeres?

AA: Creo que la cuestión no es de cifras ni de leyes, es una cuestión de una respuesta contundente de la sociedad para rodear a las mujeres y los niños, que en últimas redunda como protección de la sociedad.