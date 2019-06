Caso Odebrecht recobra ritmo

EL NUEVO SIGLO presenta un compilado de las determinaciones que se han tomado recientemente en relación con los sobornos de la empresa brasileña en el país

Las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht parecen haber tenido un fuerte impulso. Durante las últimas semanas se han venido tomando algunas determinaciones que indican que aún queda mucho por conocer sobre los sobornos hechos por esta empresa a funcionarios públicos para la realización de obras. EL NUEVO SIGLO presenta algunos de estos.

Investigación a Santos

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió el pasado 5 de junio una investigación preliminar al expresidente Juan Manuel Santos.

Según el presidente de la Comisión, el representante por Tolima, Ricardo Ferro, del Centro Democrático, la decisión se debió a las declaraciones que entregó el exsenador Bernardo Elías, conocido como ‘Ñoño’, a la periodista Vicky Dávila en una columna de la revista Semana.

“Como es de público conocimiento, la periodista Vicky Dávila entrevistó a Bernardo Elías, quien hizo unos pronunciamientos con respecto al tema de Odebrecht. Frente a esas declaraciones un ciudadano interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y es nuestra obligación darle trámite, por lo que hemos decidido abrir una investigación preliminar para entrar a determinar si hay o no lugar a proceder en una investigación formal”, dijo Ferro.

El parlamentario manifestó que se citará a Elías “para que podamos hacerle una serie de preguntas, determinar si hay lugar o no para avanzar a una investigación formal. A esa sesión podrá estar presente quien determine el expresidente Santos, además de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control”.

En la entrevista, Elías manifestó que se contactó “con una persona que fungía como directivo de la campaña de Juan Manuel Santos, el cual sabía perfectamente que se estaban dando unos recursos que venían de Odebrecht”. “Hubo plata de Odebrecht. La que se sabe y la que no se sabe. Tengo que contarle a la Corte lo que sucedió en esa campaña, no solo de Odebrecht, de otras cosas. Los recursos que se me entregaron me los gasté en la campaña de 2014 y algo para el tema de la paz”, agregó.

Ex viceministro acepta cargos

La Fiscalía confirmó hace unos días que Luis Miguel Pico aceptó su responsabilidad en el delito de cohecho relacionado con el contrato de estabilidad jurídica que benefició a la Concesionaria Ruta del Sol.

La aceptación de cargos se produjo el pasado 21 de mayo ante el juzgado 49 de Control de Garantías. Durante la firma de ese contrato, Pico se desempeñaba como asesor del Ministerio de Comercio.

Días atrás la Procuraduría le había formulado pliego de cargos al exfuncionario. De acuerdo con el Ministerio Público, Pico habría hecho gestiones que permitieron la firma del contrato entre la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. y el Ministerio de Transporte, para amparar el proyecto vial, por las que habría recibido, presuntamente, pagos ilegales por $100 millones entre 2013 y 2014.

Orden de captura a brasileños

La semana pasada un juez de Bogotá, tras atender una solicitud de la Fiscalía, ordenó la captura de los brasileros Amilton Hideaki Sendai y Manuel Cabral, quienes se desempeñaban como representantes legales de Odebrecht en el país cuando la firma obtuvo el contrato para la construcción de la Ruta del Sol II.

La Fiscalía informó que pedirá a Interpol que expida circular roja contra estas personas para que sean capturadas en cualquier lugar del mundo. Las investigaciones del ente acusador señalan que Cabral habría participado en “la autorización y desembolso” de dinero a la compañía española de ingeniería DCS Management S.A., la cual habría sido usada para el pago de sobornos. En tanto que Hideaki Sendai habría conocido del pago que llegó a manos de García Morales.

El ente investigador imputará a los dos ejecutivos brasileños los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. Sendai prestaba sus servicios desde 1994 a la firma Odebrecht y en 2009 llegó a Colombia como director de ingeniería, cargo que le permitió participar de la estructuración del contrato Ruta del Sol II.

Cargos contra empresario

La Fiscalía también anunció que le imputará cargos al empresario caleño Esteban Moreno. El nombre Moreno apareció por primera vez en una carta en que los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana denunciaron los aportes de Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014.

Moreno, quien irá a imputación de cargos, sería la persona detrás de la transacción que la multinacional brasileña habría hecho a la campaña del expresidente Santos, al parecer, a través de la empresa RGQ Logistics.

Los exmandatarios pedían en la carta que se investigara si en junio de 2014 se entregó dinero a la campaña de Santos proveniente de la empresa Logistics Soluciones Integrales S.A.S., de propiedad de Moreno. Igualmente pedían aclarar si luego en 2015 se suscribieron ocho contratos con esa firma por $3.920 millones.

La diligencia judicial se realizará el próximo 25 de junio y la Fiscalía le imputará el delito de enriquecimiento ilícito.

Acuerdo de Bula

La semana pasada, por cuarta ocasión, fue aplazada la audiencia en la que se iba a revisar el preacuerdo firmado entre la Fiscalía y el exsenador Otto Bula, que ha sido uno de los testigos clave en la investigación.

Bula acordó con la Fiscalía aceptar los delitos de cohecho y tráfico de influencias, por los que pagaría una pena de cinco años y seis meses de prisión.

El ente investigador señaló que existe un problema en el trámite de un inmueble entregado por Bula para el proceso de reparación, por lo que el juez de conocimiento consideró que hasta que no se aclare esta situación no se puede revisar la aprobación del preacuerdo.

La finca avaluada en $3.000 millones se encuentra en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y por eso no se ha podido realizar el respectivo traslado a la Fiscalía.

Condenados

Las irregularidades detectadas en la construcción de la Ruta del Sol II fueron determinantes para que se empezaran a conocer las actividades ilegales de Odebrecht en el país. En el marco del proceso ya han sido condenados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales; el exgerente de las campañas presidenciales del expresidente Santos, Roberto Prieto; y José Elías Melo, expresidente de Corficolombiana.