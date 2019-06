Cae hombre señalado de abusar a mujeres en Transmilenio

Uno de los hombres que más había sido denunciado por abuso hacia mujeres que utilizan el medio de transporte Transmilenio, fue capturado este lunes por la Policía de Bogotá.

Se trata de Pedro Ignacio Díaz Pérez, quien, según las denuncias, simulaba estar encartado con costales en sus piernas mientras manoseaba a sus víctimas.

Algunas mujeres también denunciaron que este hombre las intimidaba y amenazaba con un cuchillo.

“Yo me subí al TransMilenio, me senté del lado derecho y allí estaba ese sujeto, como de unos 57 años. Iba con unos costales y se hizo a mi lado y empezó a arrinconarme. De pronto mandó la mano a mi entrepierna, yo quedé pasmada y los nervios me bloquearon, luego el tipo sacó un cuchillo pequeño y me lo mostró, insinuando que me quedara callada”, reveló la mujer quien hizo viral su denuncia en redes sociales.

Por esta y otras declaraciones de las víctimas, la Policía logró recolectar pruebas y posteriormente capturar al hombre quien será imputado por el delito de acto sexual violento.