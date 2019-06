Bogotá, la región del país con el mejor desempeño en salud

Bogotá, Caldas y Antioquia obtuvieron las mejores calificaciones en el Índice Departamental en Salud (Indes) divulgado ayer por el observatorio Así Vamos en Salud.

El estudio consta de cinco ejes, que a su vez agrupan 14 indicadores que han sido reportados por los 32 departamentos y el Distrito Capital, y se basa en fuentes oficiales.

Cada eje tiene una puntuación de 0 a 100, y sumados los cinco ejes se da una calificación final con la que se determina la posición en el ranking.

La calificación promedio a nivel nacional fue de 62 puntos. Como ya se dijo, los líderes del Indes son Bogotá (76 puntos), Caldas (73) y Antioquia (73). Les siguen Norte de Santander (72), Atlántico (72), Risaralda (71), Tolima (70), Casanare (70), Boyacá (70) y Nariño (70).

El 33% de los departamentos tiene un nivel de desempeño inferior a los 50 puntos: Vichada (28), Chocó (40), Guainía (44), Magdalena (44) y Sucre (68).

“Este ranking es una iniciativa para que cada año los departamentos se esfuercen por ubicarse entre los primeros lugares, como resultado de la gestión que realicen para mejorar sus indicadores de salud”, explicó Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud.

Galán destacó que la medición sirve como guía para que los candidatos a las gobernaciones que están en campaña durante el segundo semestre del año, diseñen sus programas de salud departamentales y los electores sepan que necesitan mejorar en sus regiones.

El ministro de Salud y Protección Social, Juan Pablo Uribe, consideró que el Indes muestra que en Colombia el desempeño en salud no es uniforme y que por ello no se puede generalizar ni caer en el lugar común de afirmar que el sistema funciona mal en todo momento, en todas las regiones y que no tiene aspectos positivos.

“El Indes es muy importante para focalizar la política pública, para reconocer que tenemos elementos muy importantes funcionando bien en el día a día y sobre ellos construir una mejor salud para todos”, apuntó Uribe, quien agregó que en un servicio social tan complejo como la salud, diariamente hay oportunidades de mejoramiento y por ello es importante que cada entidad, cada departamento, conozca los aspectos que no están llenando las expectativas de los ciudadanos (agendamiento de citas, entrega de medicamentos, etc.), en lo que el Indes puede ser de gran ayuda.

El índice permitirá ver el desempeño territorial en cinco dimensiones cercanas a la gente: la efectividad de los servicios, el grado de satisfacción con ellos, la posibilidad de participación y de rendición de cuentas, la gobernanza y el financiamiento.

“Vimos que hay departamentos que lo están haciendo muy bien y hay otros que pueden mejorar, así evitamos el facilismo de generalizaciones y podemos enfocar muchísimo más las políticas públicas nacionales y sobre todo territoriales, para el mejoramiento de la salud de los colombianos y esto es algo en lo que venimos trabajando”, insistió el ministro Uribe.

El alto funcionario señaló que las conclusiones del Indes evidenciaron resultados positivos en los esfuerzos en materia de recobros y de mejorar los flujos y las conciliaciones, que le permiten al sector tener mayor liquidez en las regiones. Igualmente, en el buen nivel de satisfacción de los ciudadanos con los servicios en algunos departamentos.

Así Vamos en Salud nació en 2002 gracias a las fundaciones Santa Fe de Bogotá y Corona, a las que sumaron primero las fundaciones Antonio Restrepo Barco y Saldarriaga Concha, así como las universidades del Rosario, de Antioquia e Icesi, además de la Casa Editorial El Tiempo, y luego la EPS Sura, las fundaciones Bolívar Davivienda y Corona, el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, Productos Roche S.A., Profamilia y la Universidad El Bosque.