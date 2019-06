Vía al Llano, emergencia que puede agravarse

El Gobierno nacional adelanta las medidas para mitigar los efectos del cierre y atender a las comunidades, especialmente al municipio cundinamarqués de Guayabetal

Después de la emergencia vivida el sábado, por el deslizamiento de más de 3.000 metros cúbicos de tierra a la altura del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, el Gobierno nacional adelanta las medidas para mitigar los efectos del cierre y atender a las comunidades.

Ayer el presidente Iván Duque informó que todos los organismos, incluida la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo (Ungrd), tienen instrucciones de mantener la vigilancia y el control sobre las zonas afectadas, “especialmente en el kilómetro 58, donde queda el municipio de Guayabetal”.

“Ante esta emergencia agravada por las lluvias, les he pedido a los organismos de emergencia y a los ministerios que pongan en marcha las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la vida de las comunidades ubicadas en la zona, y mitigar los riesgos”, dijo Duque.

Simulacro

Debido a la emergencia las autoridades realizaron en Guayabetal un simulacro de evacuación en seis zonas: Barrio Nuevo, Flandes, Entre Ríos, Perdices, Centro, San Roque parte baja y Primavera parte baja. “Estos simulacros son necesarios para que los habitantes se preparen y fortalezcan sus capacidades de respuesta comunitaria, y reconozcan e identifiquen las rutas y puntos de evacuación ante la presentación de cualquier emergencia derivada de la situación”, afirmó el Mandatario.

Duque agregó que desde el Gobierno nacional seguirá “trabajando articuladamente con los departamentos de Meta y Cundinamarca, las autoridades municipales, la concesión vial y los organismos de emergencia, para salvaguardar la vida de las comunidades, que es y será siempre nuestra prioridad”.

El alcalde de Guayabetal, Javier Castro, manifestó que “en nuestro simulacro evacuamos 282 personas un 30% de la población que debe evacuar ante una posible emergencia en nuestro municipio. Agradezco a los cuerpos de socorro, a la Unidad Nacional y Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, a la Policía, las Fuerzas Militares y a los compañeros de la Administración municipal, por ayudarnos a concientizar y a empoderar a la gente. Seguiremos en esta tarea de educación ciudadana hasta lograr que el 100% de la población esté preparada, lo que nos permite salvar vidas y estar atentos ante cualquier suceso de la naturaleza” señaló.

Eduardo José González, director de la Ungrd, apuntó que “el Gobierno nacional en pleno está atento a esta situación que se presenta en la vía al Llano. Desde el momento en que se nos informó de la situación y en cabeza del presidente Iván Duque, se han implementado los mecanismos de prevención y mitigación necesarios. Trabajamos articuladamente entre el municipio, los departamentos de Cundinamarca y Meta, la Nación, la concesión vial y todas las autoridades competentes para salvaguardar la vida de las comunidades que es la máxima prioridad ante esta emergencia. Seguimos en el monitoreo respectivo, con los equipos tecnológicos, la capacidad humana desplegada en la zona y el alistamiento preventivo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo ante la alerta máxima que se mantiene para el municipio”.

Kilómetro 58

En el kilómetro 58, en dónde la situación es más crítica, se derrumbó un puente debido a la acumulación de escombros sobre la calzada. Según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), “el puente no estaba en servicio. Hacía parte de las obras constructivas de la segunda calzada que adelanta la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S (Coviandes) en la vía Bogotá – Villavicencio”.

El puente estaba localizado en el sector conocido como Quebrada Seca, jurisdicción de Guayabetal, y conectaba los túneles 13 y 14 de la nueva doble calzada.

“La estructura tenía una longitud de 30 metros y hacía parte de la infraestructura de la doble calzada localizada desde el kilómetro 57 (Mesa Grande) al kilómetro 63 (Chirajara) que no ha entrado en operación. Su diseño y construcción estuvo a cargo del Concesionario Coviandes. La estructura no hace parte de la infraestructura de la vía existente, por lo tanto, no afectará la normalización del corredor una vez se ejecuten las obras de protección de la erosión de la ladera del kilómetro 58”, aseguró la ANI.

Debido al derrumbe la Gobernación del Meta y varios gremios de la región solicitaron que el Ejecutivo nacional declare la emergencia económica, social y ambiental en Guayabetal y en los departamentos de Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada, Arauca y Casanare.

Los firmantes aseguran que el cierre indefinido de la vía al Llano “incrementa con valores superiores al 300% los costos para el transporte público, alimentos, materiales, insumos y en general los productos que se trasladen desde el centro del país a Villavicencio y poblaciones de la región tendrán precios inasequibles”.

Luego del derrumbe del puente, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Meta, William Valencia Campos, afirmó que “no se podrá habilitar por parte de la concesionaria” el “tramo de doble calzada que inicia desde el puente de Chirajara y que quedó proyectado a través de la construcción de túneles y puentes por la parte alta de Guayabetal y que conectaba los túneles número 13 y 14, por medio de la construcción de este puente y que desembocaba o tenía su salida adelante del municipio en 1 kilómetro aproximadamente”.

La gobernadora del Meta, Marcela Amaya, indicó que hoy se reunirá de manera extraordinaria con los 29 alcaldes de la región, “como medida de emergencia para afrontar la crisis económica y financiera que van a tener las administraciones municipales y departamental; como también la afectación en el cronograma de ejecución de obras, ya que algunos materiales de construcción son enviados de Bogotá”.

“Desde el Gobierno departamental venimos trabajando con los gremios, sectores productivos, empresarios y comerciantes, en la elaboración de un documento con diferentes solicitudes con el propósito de hacerlas llegar al Gobierno nacional y el presidente Iván Duque, para afrontar la crisis económica, social y ambiental que se presenta en el departamento y la región Llanos”, expresó.