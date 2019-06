Accidentalidad vial en puente de Corpus Christi deja 21 muertos

Un total de 21víctimas fatales y 313 heridos se han producido en las carreteras de todo el país por accidentes durante el puente del Corpus Christi que finaliza hoy con el regreso de al menos 3,5 millones de vehículos a sus ciudades de origen.

Frente a esto las autoridades les han insistido a los conductores atender las normas de tránsito para prevenir más muertes, con lo que se lograría bajar las cifras del año pasado, cuando en este mismo festivo perdieron la vida 31 personas en siniestros viales.

De igual forma las cifras preliminares de este puente del Corpus Christi muestran una reducción del 22% en accidentes de tránsito, pasando de 313 en 2018 a 244 este año.

Según el más reciente reporte de las autoridades de tránsito, se han impuestos comparendos a 2.707 conductores, de los cuales 280 han sido por motivo de falta de revisión técnico-mecánica, 374 por no portar la licencia de conducción, 240 a motociclistas, 127 por no portar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y 88 por adelantamientos en zona prohibida.

La Policía de Tránsito informó de igual manera que en lo que va corrido del puente festivo se han realizado 1.123 pruebas de embriaguez en todo el país, de las cuales 89 han resultado positivas.

La institución informó a mediodía de ayer que 2.027.251 vehículos se han movilizado por los corredores viales de todo el territorio nacional. De la capital de la República han salido y entrado 422.467 vehículos y en el departamento de Cundinamarca se han movilizados 755.065 automotores.

El pasado sábado en el inicio del puente festivo del Corpus Christi se registraron más de 100 incidentes viales y más de 1.000 conductores fueron sancionados por infringir alguna de las normas contempladas en el código de tránsito.

La Policía Nacional dio a conocer que 140 de las personas multadas en dicha jornada no habían hecho la revisión técnico-mecánica a sus vehículos; otros 159 no portaban su licencia de conducción; y 116 motociclistas no tenían en su poder el seguro obligatorio. De igual forma 146 de las pruebas de alcoholemia practicadas el pasado sábado a los conductores resultaron positivas.

Centros urbanos

Contra lo que se pensaba que la mayor accidentalidad durante el festivo del Corpus Christi se registraba en las carreteras del país, un estudio del Observatorio Nacional de Seguridad Vial concluyó que en los últimos cinco de estos festivos, 53,89% de las muertes en siniestros viales se presentaron en centros urbanos.

Por su parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, destacó que en el puente festivo del Corpus Christi la Policía Nacional desplegó por todo el país alrededor de 30 mil agentes “de los cuales 8 mil son de tránsito, para acompañar y prevenir todos los siniestros viales y acompañar a la gente para que llegue seguro a descansar y regrese seguro de su descanso”.

La Policía informó que la mayoría de las víctimas en accidentes de tránsito son motociclistas, por ello recordó a los usuarios de este vehículo que regresarán hoy a sus ciudades de origen al final del puente del Corpus Christi, revisar la motocicleta antes de usarla, verificar el grabado y presión de los neumáticos, frenos, gasolina, espejos, bocina y luces.

Además utilizar el casco reglamentario, indumentaria adecuada y evitar el zig - zag entre los vehículos.

En cuanto a los conductores de vehículos las principales recomendaciones de las autoridades son antes de viajar procurar descansar y dormir lo suficiente, así podrá conducir relajado y sin sueño.

Informarse con antelación sobre el estado de la vía que va a transitar, estar atento a posibles afectaciones viales como caída de rocas, deslizamientos, hundimientos, pérdida de banca, inundaciones y baches, entre otras.

Además evitar durante el viaje, consumir alimentos en exceso, ya que producen sueño, preferiblemente consumir agua. Además conducir por lapsos de tiempo menores a tres horas, con el fin de evitar fatiga y accidentes.

“Evite llevar sobrecupo, sobrepeso y verifique que los ocupantes del vehículo, utilicen el cinturón de seguridad. Recuerde llevar los niños menores de 10 años en sillas de retención infantil en el asiento de atrás”, advirtió la Policía Nacional.

Una leve reducción en la accidentalidad en las vías se ha visto hasta el momento en el puente del Corpus Christi que finaliza hoy.