Odebrecht: investigación preliminar contra Santos

Por presuntamente estar involucrado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación preliminar al expresidente Juan Manuel Santos.

De acuerdo con el presidente de esa Corporación, Ricardo Ferro, la decisión se dio con base a declaraciones que entregó el exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal, conocido como ‘Ñoño’ Elías a la periodista Vicky Dávila, en su columna publicada en revista Semana llamada ‘Dejen hablar al Ñoño’.

En esa columna, la periodista entrevistó al exsenador quien aseguró: "Hubo plata de Odebrecht, la que uno sabe y la que no se sabe y de Odebrecht y no Odebrecht… tengo que contarle a la Corte lo que sucedió en esa campaña, no solo de Odebrecht, de otras cosas. Los recursos que me entregaron, me los gasté en la campaña de 2014 y algo para el tema de la paz", se lee.

Ante esto, Vicky Dávila le pregunta si ese dinero de la multinacional fue destinado también para la campaña del plebiscito, a lo que el 'ñoño' le responde que "eso hubo para todo un poco… A mi me dan unos aportes para campaña e inclusive, me los gasté en la mía también".

Posteriormente, en la columna se lee que la periodista le dice: "En la suya, en la de Santos y en el plebiscito". El excongresista finaliza diciendo: "¡Y en eventos políticos! Nada en política se hace con bla, bla, bla, se hace con dinero".

Estas fueron las declaraciones que tuvo en cuenta la Comisión de Acusación y por las que decidió llamar a indagatoria al exsenador Elías luego de que llegara a esa Corporación una denuncia de un ciudadano la cual se le dio trámite. Luego se entrará a determinar si hay o no lugar para proceder a una investigación formal.