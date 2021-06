Migración venezolana, siempre ‘Visible’

La semana pasada volvió a ocupar titulares de la prensa nacional la situación de la migración venezolana, porque la ONU pidió donaciones por US$1.400 millones.

La propuesta presentada el jueves por esa suma, que es más del doble de los recursos movilizados el año pasado para atender el éxodo venezolano, se oficializó durante una conferencia con donantes en la que participó Colombia, el país que recibe la mayor parte de esos migrantes.

La meta multiplica los 659 millones que se movilizaron en 2020 para hacer frente a una de las mayores crisis migratorias en el mundo, que involucra a unos 5,6 millones de personas que huyeron de Venezuela.

"En 2021 el Plan de Respuesta para Migrantes y Refugiados requiere 1.400 millones" de dólares, detalló el representante especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, Eduardo Stein.

“El impacto de la pandemia en los países de acogida ha sido muy severo” y “las necesidades han crecido de manera exponencial”, agregó.

Encabezada este año por Canadá, la conferencia busca reunir fondos para atender a 3,3 millones de migrantes en "necesidad crítica de asistencia", tras huir de la profunda crisis económica y social en su país, según la ONU.

"Este reto migratorio necesita recursos, desembolsos", expresó el presidente Iván Duque.

Una crisis desatendida

Sin relaciones diplomáticas, Colombia y Venezuela comparten una frontera de unos 2.200 kilómetros. Al territorio colombiano han llegado 1,8 millones de venezolanos que en su mayoría están en proceso de regularización.

Duque insistió en que el éxodo venezolano no ha recibido el apoyo de otras crisis migratorias y lanzó un nuevo "llamado a la acción".

"En el caso de Sudán nos encontramos con más de 1.600 dólares (por migrante), en este caso no hemos recibido más de 300 dólares por migrante", enfatizó el mandatario, quien en marzo anunció un plan para regularizar a casi un millón de venezolanos.

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, saludó el plan del Gobierno colombiano como "una movida valiente y sin precedentes" e instó a otros países receptores como Perú y Ecuador a imitar la medida.

La tercera parte de los niños migrantes "se acuestan con hambre", denunció Grandi.

Venezuela lleva ocho años en recesión y su crisis política se agravó en enero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó, que en ese momento era presidente de la Asamblea Nacional, se declaró presidente interino.

Durante el evento, en el que no se hicieron anuncios sobre los compromisos adoptados por países donantes, también intervino el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien aseguró que "los venezolanos enfrentan una creciente discriminación y xenofobia" y que "el covid-19 ha exacerbado esta situación".

América Latina, donde permanecen la gran mayoría de los migrantes venezolanos, ha sido duramente golpeada por la pandemia: el virus ya se cobró más de 1,2 millones de vidas e infectó a 35 millones de personas en la región, donde la vacunación avanza a paso lento.

Estatuto Temporal

En ese contexto, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, anunció que, luego de un poco más de un mes de haber comenzado la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, más de 813.000 ciudadanos venezolanos han completado con éxito la primera fase y podrán, en el mes de septiembre, realizar su registro Biométrico, el cual les otorgará una ID – Identificación Digital.

De acuerdo con el jefe de la autoridad migratoria colombiana, los resultados obtenidos durante este primer mes de implementación de la campaña “Visibles”, marcan un hito histórico en materia migratoria a nivel mundial, ya que resultados similares han sido obtenidos en mucho más tiempo.

Por ejemplo, recordó Espinosa, que para obtener, en su momento, los cerca de 481.000 registros del RAMV (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos), Colombia se demoró cerca de dos meses. Estados Unidos, que ha logrado cobijar con el Estatuto Temporal de Protección a más de 410.000 extranjeros, nacionales de 10 diferentes países, logró esa cifra en más de tres décadas y Turquía, que ha cobijado a más de tres millones y medio de sirios, en cerca de 10 años.

Espinosa indicó que si bien la meta de este primer año es lograr identificar al menos 800.000 migrantes venezolanos, los resultados obtenidos hasta el momento son bastante alentadores y pueden llevar a pensar, fácilmente, que, para finales de 2021, la autoridad migratoria colombiana tenga identificados al menos al 50% del total de venezolanos que se encontraban radicados en Colombia para enero de 2021, una cifra que para la fecha era cercana al 1.742.000 migrantes venezolanos.

Respecto a los más de 813.000 migrantes venezolanos que han terminado con éxito la primera fase de implementación del Estatuto Temporal de Protección, Espinosa indicó que el 52% son mujeres, mientras que el 48% restante son hombres.

Así mismo señaló que el 44% de los registros corresponden a personas radicadas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla y que, del total los registros que se han logrado a la fecha, el 19% corresponden a niños, niñas y adolescentes, mientras que cerca del 60% corresponde a hombres y mujeres entre los 18 y los 39 años de edad.

Proceso sigue

Espinosa dijo que, si bien la meta está próxima alcanzarse, no quiere decir que se vaya a detener el proceso. Por el contrario, afirmó, la autoridad migratoria colombiana trabajará, en articulación con organismos internacionales y asociaciones de venezolanos en Colombia, en la implementación de nuevas herramientas que permitan que un mayor número de migrantes venezolanos se acojan a esta iniciativa del Gobierno nacional.

“Venimos trabajando en la dirección correcta en pro de ayudar al migrante y las comunidades receptoras. La primera fase, que es totalmente virtual, ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, somos conscientes que no todos los migrantes venezolanos tienen acceso a herramientas tecnológicas y por eso, venimos trabajando de la mano de organizaciones como Usaid, Acnur y OIM, entre otros, en la implementación de puntos de atención presenciales. No es cierto, como algunos afirman en redes sociales, que el proceso se haya cerrado el pasado 30 de mayo. La fecha, para quienes ingresaron antes del 31 de enero de 2021, se mantiene hasta el 28 de mayo de 2022. La invitación es a que los migrantes venezolanos que aún no han hecho su proceso de registro lo hagan, a que se informen a través de las cuentas oficiales de Migración Colombia y que no crean todas esas cadenas de desinformación que circulan a través de las redes sociales. El Estatuto es una ventana a un mundo de oportunidades y juntos podemos lograr que los sueños de muchos se hagan realidad. Que esos miles de migrantes que se convirtieron en parte del paisaje para el mundo entero, vuelvan a ser Visibles”, indicó.

Pasaportes

También la semana pasada, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez firmó una resolución en la que se extiende la vigencia de los pasaportes venezolanos por 10 años, contados a partir de la fecha de vencimiento o de la prórroga que esté estampada.

Según el documento los nacionales venezolanos podrán ingresar, transitar, permanecer y salir del territorio nacional presentando el pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela, aún cuando este se encuentre vencido y dicho pasaporte servirá como documento de identificación en Colombia.

Frente al Permiso de Ingreso y Permanencia, los venezolanos que ingresen al país con su pasaporte vencido podrán obtener dicho permiso de acuerdo con las disposiciones otorgadas por Migración Colombia.