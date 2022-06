Perspectivas. Seguros para mascotas, un negocio muy consentido

Hoy en día las mascotas son como los hijos para muchas personas y un miembro importantísimo para las familias. Es tanto el cariño y aprecio que se les ha tomado, que incluso si se busca en redes sociales la palabra o numeral “perrihijos”, son miles las publicaciones que aparecen sobre los peludos.

Esta tendencia ha hecho que el mercado para las mascotas haya crecido de forma exponencial. Escuelas, fiestas de cumpleaños, vestimentas, juguetes, guarderías y un sinfín de productos han aparecido. Sin embargo existe una oferta que aunque es relativamente nueva, ha tomado mucha fuerza en los últimos años: los seguros para mascotas.

Lucía Vega empezó a usar una de estas pólizas tras corroborar en persona lo necesario que puede ser uno de estos instrumentos para la salud y el bienestar, tanto de las mascotas como del bolsillo.

Sasha, una gata criolla de casi 10 años, sufrió un accidente. A pesar de los cuidados y protección de sus dueños, “la gatita se cayó desde un cuarto piso. Ella por atrapar un pájaro saltó y siguió derecho en la terraza, mi hijo que vio todo no pudo hacer nada, pero observó que no alcanzó a aterrizar bien. El golpe fue muy duro y quedó tendida en el suelo”, narra Lucía, quien dice que la situación fue muy angustiante.

“Él me llama y me dice que la gata se cayó y la ve muy mal, que la va a llevar al veterinario. Fue a recogerla y se dio cuenta de que estaba muy enferma. Así que la llevó al veterinario rápidamente; allí le dijeron que tenía que ir a sacar los exámenes. Pero en la veterinaria no le hacían esos exámenes, así que tuvo que ir a otra veterinaria, donde sí pudieron tomarle unas radiografías que evidenciaron que tenía unos huesos rotos”, narra Lucía.

Los gastos

Desde ese momento comenzaron los gastos; unos que no todas las familias pueden asumir y más si se trata de servicios médicos, que pueden llegar a ser bastante costosos.

“Al confirmar que tenía los huesitos rotos y verla tan mal que no podía respirar bi

Le puede interesar: Perspectivas. Pedaleando por sobrevivir

en, decidimos llevarla a la veterinaria de confianza. Allá la revisaron de nuevo y le hicieron más pruebas y más exámenes. Le tomaron unas nuevas radiografías y corroboraron que, además de la fractura, tenía un problema en el pecho”, cuenta Lucía.

Resulta que, por la fuerza del impacto, el aire de sus pulmones se había ido a su tórax. “Lo que tuvieron que hacerle fue, primero, una operación para sacarle el aire que había quedado en su caja torácica, debido al golpe tan fuerte que se había dado. Luego de esto estuvo hospitalizada varios días mientras salía el aire que tenía en la caja torácica”. Y cada día de hospitalización eran cerca de $100.000 que se añadían a la cuenta.

Sin embargo, lo primero era la salud de su mascota. “Una vez estuvo recuperada, procedieron a hacerle la operación para unir sus huesitos. La operación era complicada y podía quedar cojita o podría quedar mal de sus patitas traseras. Afortunadamente la operación salió bien. Y ella logró recuperarse, duró cerca de 10 días hospitalizada”, relata.

“Además, le hicieron dos operaciones y tocó comprarle varios medicamentos. Y una vez salió, tocó comprarle algunos elementos para que ella no caminara ni se moviera mucho por la casa en los primeros días, ya que era muy peligroso por la operación”, añade.

Entre los elementos se le compró un corral, algunos pañales, medicamentos y comida especial. Además, necesitó terapias después de la operación. “Todo eso genera un costo alto. La sola operación y la hospitalización llegaron a casi cuatro millones de pesos, más todos los gastos adicionales que se generaron. A raíz de esto decidimos adquirir un seguro”, nos explica.

“Es muy fácil, por internet se puede hacer y uno va pagando mes a mes y así no recibe todo el golpe de una vez”, dijo.

Seguros

En la actualidad existen diferentes seguros para mascotas con diversas compañías. Según Fasecolda, cada una ofrece un portafolio que se puede adaptar al tipo de cliente. Una ventaja en un mercado que, según cifras de Euromonitor, ha movido alrededor de tres billones de pesos en el último lustro.

En Colombia se calcula que 4,4 millones de hogares tienen mascotas, donde 60% tiene perros, 22% gatos y 17% tiene a ambos.

Es por eso que aunque la mayoría de hogares aún no cuenta con una póliza para sus mascotas, la tendencia va en aumento. Por su parte, HDI Seguros registró más de 1.300 pólizas entre perros y gatos durante el primer trimestre del año, siendo este uno de sus productos que cada vez se especializa más.

Y aunque las pólizas de mascotas son productos relativamente nuevos en el mercado asegurador, en Colombia cerca de 10 empresas aseguradoras ya ofrecen este tipo de pólizas y existen alternativas para diferentes presupuestos, que oscilan entre $10.000, los más básicos, y los a los $500.000; en promedio los precios están cercanos a los $35.000 por mes.

En SURA se encuentra un seguro que cubre: responsabilidad civil por daños a terceros, si la mascota le causa algún daño material, lesión o la muerte a un tercero, que deba repararse; gastos veterinarios, en los que se incurra por motivo de enfermedad o accidente de su mascota; gastos exequiales o funerarios, en forma de auxilio que se otorga en caso de que la mascota fallezca o deba aplicársele la eutanasia. También gastos por robo o pérdida de mascota.

Entre tanto, Seguros Bolívar ofrece un servicio de guardería para la mascota en caso de viaje u hospitalización del asegurado por dos días. También incluye chip de identificación con implantación para la mascota, orientación médica veterinaria (servicio de atención telefónica con un veterinario para consultas relacionadas sobre molestias, síntomas y enfermedades), primeros auxilios, manejo y cuidado en caso de viaje y primeras vacunas.

Entre los seguros con más añadiduras se encuentran servicios como corte de uñas, limpieza externa de oídos y limpieza de dientes.