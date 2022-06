Sector del comercio espera ventas de $10 billones en Día sin IVA

Hoy es el segundo Día sin IVA en el país, una fecha que ya estaba marcada en el calendario de los compradores y comerciantes colombianos, pues se ha demostrado con cifras que en este día se han superado las expectativas de ventas en diferentes sectores. Entre tanto, en esta jornada la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) espera que las ventas asciendan a $10 billones.

Cabe recordar que en el primer Día sin IVA de 2022, que se cumplió el pasado 13 de marzo, la fecha dejó un resultado positivo al alcanzar ventas por $9,1 billones en 6,8 millones de transacciones, según cifras de la DIAN. Además, durante los tres Días sin IVA que se realizaron en 2021 las ventas sumaron $31,42 billones y se realizaron a través de más de 8,1 millones de facturas emitidas.

Entre tanto, se estima que, con el Día del Padre, que se celebra el siguiente fin de semana, haya preferencias de artículos para hombres. Así lo evidenció la plataforma Tiendeo en las novedades de los productos más buscados, entre los cuales se encuentran las motos, con un aumento en las búsquedas del 190%; ropa para caballero (159%); máquinas de afeitar (92%) y cajas de herramientas (60%).

Asimismo, Álvaro Umaña, gerente de Asuntos Corporativos de la Cámara de Comercio Electrónico, explicó que desde su gremio esperan “ventas a través de canales digitales superiores a los $710 mil millones y un especial protagonismo de la categoría de elementos deportivos, relacionado con la celebración del Día del Padre”.

En definitiva el Día sin IVA puede ser una gran oportunidad de adquirir productos más baratos; sin embargo, es clave entender que se debe tener precaución para realmente comprar los bienes que se necesiten y no excederse por el beneficio del no pago del IVA. Una consecuencia importante es afectar el bolsillo, dado que se comprometen los ingresos; inclusive, es posible que se termine generando un endeudamiento adicional que presione el flujo de caja de las personas.

En este sentido, Santiago Rodríguez, Ph.D. en Administración de Negocios y Finanzas y profesor de la Facultad de Administración de Universidad de los Andes, afirma que “es importante el cuidado que deben tener las personas en el Día sin IVA para no sobredimensionarse y terminar comprando artículos que no son prioritarios. En esta fecha se debe aprovechar para adquirir los artículos que se necesiten y que con el no pago del IVA se logran comprar con un ‘descuento’”.

“Por supuesto, es posible que se adelanten algunas compras que estaban previstas para más adelante, beneficiándose del no pago del IVA. Hay que recordar que el valor de la prima para cada persona es fijo y, por lo tanto, es bueno destinarla no solo al consumo de artículos sino a otros usos como ahorro y pago de créditos”, añadió Rodríguez.

Productos exentos del IVA

Cabe recordar que entre los productos que estarán exentos de este impuesto se encuentra la categoría de vestuario con un valor máximo de $760.080; electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones con un tope de $3.040.320; elementos deportivos hasta $3.040.320; juguetes y juegos ($380.040); útiles escolares ($190.020) y bienes e insumos para el sector agropecuario (hasta $3.040.320).

Recomendaciones

Entre tanto, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se hizo un llamado a los colombianos para que realicen transacciones seguras en línea.

En este sentido el viceministro de Transformación Digital, Iván Durán, hizo un llamado a los compradores para “evitar utilizar wifi públicos, verificar que el sitio web garantice que la información usada sea privada y no acceder a enlaces enviados a través de mensajes SMS/MMS no solicitados. Son algunas de las recomendaciones que damos desde el Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones para este segundo Día sin IVA”.

“Los preparativos para los procesos de compras en línea no son solo responsabilidad de los consumidores. Los establecimientos de comercio deben disponer de sus servicios con principios de seguridad para que las actividades con sus clientes estén protegidas”, sostuvo el Viceministro.