Indagan a 19 congresistas liberales por presuntos puestos en FNA

INVESTIGACIÓN preliminar abrió ayer la Corte Suprema de Justicia a 19 congresistas liberales después de que se conociera que llegaron más de un centenar de hojas de vida al Fondo Nacional del Ahorro (FNA) de personas recomendadas para que las ubicaran laboralmente.

Esta situación se puso al descubierto por una investigación periodística de W Radio, que generó profuso malestar en la oposición política al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se dijo que el entonces presidente del FNA, Gilberto Rondón estaría recibiendo hojas de vida con recomendados de parlamentarios liberales, a cambio de que votaran a favor las reformas del Gobierno.

Los congresistas liberales a los que la Corte Suprema de Justicia les abrió investigación preliminar son los senadores Mauricio Gómez Amín, Fabio Raúl Amín Saleme, Juan Pablo Gallo Maya, Miguel Ángel Pinto Hernández.

Así como los representantes a la Cámara, Andrés David Calle Aguas, Karyme Cotes Martínez, Wilmer Yesid Guerrero Avendaño, Alexander Harley Bermúdez Lasso, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Álvaro Henry Monedero Rivera y José Octavio Cardona León.

También están los representantes Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, César Cristian Gómez Castro, Dolcey Oscar Torres Romero, Flora Perdomo Andrade, Gilma Díaz Arias, Hugo Alfonso Archila Suárez, Mónica Karina Bocanegra Pantoja y German Rogelio Rozo.

Esta investigación preliminar está en cabeza del magistrado Misael Fernando Rodríguez, integrante de la Sala especial de Instrucción, quien presentó la ponencia para abrir la indagación preliminar en este caso.

El magistrado Rodríguez citó para declarar sobre este asunto al expresidente del FNA, Gilberto Rondón, el próximo 23 de junio a las 9 de la mañana en el Alto Tribunal.

El pasado 8 de junio se presentó un nuevo remezón en las filas del gobierno al conocerse una solicitud de renuncia que hiciera el jefe de Estado a, por lo menos, 30 funcionarios del Ministerio de Educación, además del presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Gilberto Rondón.

El jefe de Estado le solicitó su carta de renuncia, luego de desatarse un escándalo en su contra por haber dado, supuestamente, ‘mermelada’ a miembros del Partido Liberal, a cambio de apoyos a las reformas sociales que se discuten en el Congreso.

La polémica en torno a Rondón surge luego de las múltiples denuncias que llegaron a la Casa de Nariño en relación con el hecho de que habría convertido el FNA en una especie de ‘club de amigos’ del Partido Liberal, donde se recibían hojas de vida y se ofrecían contratos a los recomendados por la directiva de dicho partido, con la condición de garantizar votos a favor de las reformas sociales.

Rondón dijo hace algunos días a W Radio sobre este caso que “no sé si esos representantes o senadores que están ahí, hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, ‒es que es mucha gente‒. Pero lo que sí sé, es que ellos tendrían derecho a eso, es que estamos en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro. Entonces, gana las elecciones el Pacto Histórico”.

Asimismo, reconoció en dicha entrevista que “como yo hago parte del gobierno, pues yo tengo que contribuir a que las reformas del gobierno puedan salir adelante, ese es mi ejercicio porque, entonces, yo qué hago en el Gobierno”.

