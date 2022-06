Deudores de Icetex sin empleo no serán reportados a centrales de riesgo

Los deudores de créditos educativos con Icetex reciben un alivio por parte del Gobierno Nacional, mediante el decreto 1009, que reglamenta el mecanismo el 'Pago Contingente al Ingreso', que entre otras cosas establece que aquellas personas que no tengan empleo no pueden ser reportados ante centrales de riesgo.

El presidente de la República, Iván Duque, firmó el decreto que establece que la entidad de crediticia debe fijar el pago de la deuda de acuerdo al ingreso de la persona que aparece como deudor y en ningún caso debe superar el 20% de sus ingresos mensuales.

Le puede interesar: Procuradora alerta de alteración de orden público en elecciones

Del mismo modo el documento oficial establece que quienes no tengan empleo, o tengan un ingreso igual o menor a un salario mínimo, no harán ningún pago y no estarán en mora, ni serán reportados ante las centrales de riesgo por no pagar.

Finalmente, la norma estableció que la deducción y retención es un mecanismo de pago contingente al ingreso. En otras palabras, aplicará para nuevas obligaciones contraídas con el Icetex y de forma voluntaria, y su pago dependerá de sus ingresos