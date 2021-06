"Recursos para Transmilenio serán problema en debate de rescate social"

El viernes fue radicado ante el Concejo de Bogotá el proyecto de acuerdo mediante el cual se proponen $1.8 billones para el rescate social de la capital. EL NUEVO SIGLO habló con cuatro concejales para conocer qué debería esperarse del debate, ¿cuáles son las primeras impresiones?

Señalan que los recursos destinados para rescatar a Transmilenio serán un tema problemático en el debate, y el bajo impacto que tendrán las medidas en los más necesitados, constituyen otra gran preocupación.

“Hemos estado haciendo un análisis y estudio juicioso del documento, y lo que hemos podido identificar es que esto, aparte de ser un rescate social, también pretende hacer un rescate a Transmilenio. El 60% de los recursos están destinados al sistema”, indicó a este Diario la concejal de Cambio Radical y una de las tres ponentes del proyecto de Acuerdo, Carolina Arbeláez.

Por su parte, el concejal de Colombia Justa Libres, Emel Rojas, asegura que lo que presentó la Administración Distrital no fue un rescate social sino una modificación al presupuesto.

“La Alcaldesa siempre ha planteado que el monto de $1.8 billones es para rescatar socialmente a Bogotá pero este proyecto contempla, que de esa cifra, exactamente $1.1 billones son para rescatar a los operadores de Transmilenio, y tan solo $680.000 millones están dedicados al rescate social. Lo que la Alcaldía radicó fue una modificación al presupuesto para rescatar a los operadores de Transmilenio”, sostuvo Rojas.

A este respecto de la distribución presupuestal, también la concejal de la Coalición Colombia Humana-UP-Mais, Susana Muhamad, llamó la atención e indicó que el rescate social y económico de la Alcaldesa es para Transmilenio, mientras que para la mitigación social que debía ser la prioridad, reparten lo que queda limitando el alcance.

“Cuando uno mira la tabla de la adición presupuestal que están pidiendo, Claudia López nos había hablado de rubros frente a programas, pero solo como $700.000 millones se van a ese rescate social”, indicó la cabildante Muhamad, quien advirtió que este fue un intento tardío “y su impacto social va a ser como una aguja en un pajar”.

Añadió que “lo más llamativo es que un billón se le meterá a Transmilenio. Yo entiendo que hay un déficit estructural y están los impactos de la pandemia sobre el sistema pero yo me pregunto: '¿En dónde está el Gobierno en ese rescate?'”, finalizó.

El concejal de la alianza Verde, Martín Rivera, coincidió con Susana Muhamad en los dos aspectos centrales del debate: que el impacto que tendrán estas medidas será mínimo “y hay una desilusión por la forma en la que se planteó este rescate versus lo que nos presentaron. Serán impactos muy pequeños y programas que se van a quedar en el límite y no se ve una reactivación real con un impacto fuerte en la generación de empleo”, comenzó por advertir a este Medio el concejal Rivera.

Con relación al rubro para el sistema de transporte masivo, de acuerdo con el cabildante, no tiene sentido haber incluido el rescate de Transmilenio en un rescate social, “y lo que significa el Fondo de Estabilización Tarifaria sin duda es lo que va a generar mayor debate. Desafortunadamente este es el modelo de transporte que tenemos en la ciudad y sería una gran irresponsabilidad dejar de financiar el sistema”.

Agregó: “No estoy de acuerdo en que se haya planteado dentro del marco del rescate social y que haya tratado de pasar de agache cuando es el rubro más alto de la propuesta por parte de la Administración, pero sería muy mezquino e irresponsable no hacerlo sencillamente porque es Transmilenio”.

Otros aspectos del proyecto

Punto aparte, la ponente Carolina Arbeláez llamó la atención sobre dos cosas que plantea este paquete de medidas: una de ellas que está relacionada con el incremento del ICA para el sector financiero, tema frente al cual indicó que de todas formas se deben plantear fuentes de financiación “y estamos haciendo el respectivo análisis al respecto”, indicó.

A propósito de este ajuste, el concejal Emel Rojas celebró y estuvo completamente de acuerdo en que se revise y ajuste el ICA. “Las entidades financieras son las que se han llevado toda la plata, incluso durante la pandemia. Que se revise el ICA es algo con lo que estoy de acuerdo, es necesario y creo que ahí sí vamos a tener acuerdo en el Concejo de Bogotá”, finalizó diciendo.

La concejal Arbeláez también llamó la atención sobre el hecho de que se está hablando de renta básica, cuando lo que ha hecho esta Administración ha sido avanzar en un ingreso solidario que no necesariamente corresponde a una renta básica.

Resaltó, no obstante, la ampliación de una cobertura para que más jóvenes puedan acceder a educación superior, tema frente al cual se harán varias preguntas a la Secretaría de Educación.

Y también hay otros rubros asociados con el Idpac y la Secretaría del Hábitat que hablan de inversión en parques e iluminación, “pero frente a los cuales hay que conocer más a detalle algunos aspectos. Ya hemos oficiado la socialización con algunos gremios como Fenalco, la CCB y Asobancaria para poder escuchar qué piensan del documento”, puntualizó la cabildante de Cambio Radical.

Ojo con la desfinanciación

Por último, con relación a las fuentes de financiación, más allá de la propuesta de ajustar el ICA, la concejal Arbeláez indicó que se estarían destinando $1,6 billones del cupo de endeudamiento, lo que podría impactar algunas obras de infraestructura y le preocupa la desfinanciación de obras que ya están en marcha.

“Lo que sí es claro es que hay una indexación de algunas obras que, en el pasado, dejaron algunos recursos apropiados para lograr que cada año, por la misma inflación, no quedaran desfinanciadas. Hoy se está disponiendo de ese dinero, cosa que también me preocupa porque toca revisar que esas obras no queden desfinanciadas. Una cosa es redireccionar los recursos de algunas obras ya sea porque deciden no hacerse, y otra muy distinta es desfinanciarlas en la marcha. Eso sí sería gravísimo”, finalizó diciendo a este medio la concejal Arbeláez, quien calcula que el Concejo de Bogotá entrará a receso a mediados de junio y se reintegrará el 10 de julio, “y creo que este proyecto entrará a debate después de dicho receso”.