¿Cómo sigue la combustión del suelo en Cerro Bravo?

A casi un mes de registrarse varias anomalías térmicas en la ladera del Cerro Bravo, ubicado en el sector de Letras por la vía Bogotá-Manizales, el pasado 16 de mayo, las autoridades continúan en la zona verificando el fenómeno, que se denominó como una combustión del suelo.

Ante esta situación se siguieron desarrollando los Puestos de Mando Unificado (PMU) para validar la situación, donde reciente informaron que no se han bajado por completo los niveles de temperatura, en la última medición evidenciaron que es punto se encontraba a 24 grados centígrados.

Cabe recordar que desde mayo las autoridades realizaron trabajos de enfriamiento en la zona y con esto se logró bajar significamente la temperatura.

"(..) Aún hay alguna temperatura, cerca de 24 °C de acuerdo al informe que se pasó en el último PMU Nacional. Totalmente extinguido no está, si ha bajado la temperatura a la espera de que se tomen más mediciones se revise que otros vapores o gases puede estar interviniendo en esa situación" señaló Jorge Iván Quintero, comandante de los Bomberos Manizales a Telecafé Noticias

Es importante que el Ministerio de Minas informó que los valores de temperatura del subsuelo en este punto alcanzaron los 600°C el pasado 20 de mayo. Este fenómeno surgió a una distancia de 1.5 metros y 1.80 metros de profundidad que puso en alerta el funcionamiento de la tubería correspondiente al gasoducto Mariquita – Cali de la empresa TGI. Razón por la cual, varios departamentos del Eje Cafetero tuvieron restricción en el servicio de gas por varios días.

¿Gases volcánicos?

Por la incandescencia de las rocas y el vapor que emanaba de ellas, los ciudadanos que allí habitan se alarmaron teniendo en cuenta que cerca a ese lugar se encuentra el volcán Cerro Bravo. Sin embargo, tras varios estudios del Servicio Geológico Colombia (SGC) descartaron que estas anomalías fueran de carácter volcánico.

En este caso, de acuerdo con el SGC, la anomalía ocurrió en un área muy focalizada y poco profunda, y nada indicó que hubiera un cuerpo de magma en superficie. Asimismo, informaron que en esta ladera no se encontró el dióxido de azufre(SO2), uno de los gases que se producen en los volcanes.

Según expertos en estudios de suelos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Manizales, esta anomalía obedece a un fenómeno natural del suelo denominado “combustión por materia orgánica”

El profesor Eugenio Duque Escobar –experto en geología, geotecnia y movimientos de masa– afirman que la combustión por materia orgánica no es de origen volcánico, ya que no se detecta un flujo, es decir, qué no hay fusión de la roca, no existe una presencia de magma.

Al estar en un terreno escarpado y agrietado, la materia orgánica se concentra en una sola zona de la montaña, y sin una liberación natural de gases, como debería darse, entra en proceso de combustión.

“Una de las particularidades de dicho fenómeno es que las temperaturas han alcanzado hasta los 700 ° C –una cifra elevada para casi todo tipo de suelos–, capaz de derretir rocas, por lo que se debe estar pendiente de los laterales de la montaña para prevenir agrietamientos mayores” explica el profesor Duque.