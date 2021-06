CD denuncia “fines políticos” en Veeduría Distrital

El concejal del Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que el veedor distrital Guillermo Rivera, está haciendo uso de la institución con fines políticos, refiriéndose a la contratación de seis personas que, según afirma, no residen en Bogotá y por lo menos dos están haciendo campaña por el Pacto Histórico además de tener obligaciones simultáneas con otras entidades.

A este respecto el Cabildante señaló que la respuesta que dio en el debate el veedor Rivera es que no hay ningún problema con que contratistas residan en otro lugar distinto a Bogotá, siempre y cuando cumplan con sus obligaciones, “pero lo que yo estoy denunciando es la politización que ha sufrido la Veeduría en esta Administración”.

“Mucho habló la Alcaldesa de talento no palanca pero aquí estamos viendo palanca. El Veedor está utilizando a la Veeduría de Bogotá para facilitar un ejercicio político en el Putumayo. Él plantea que se puede. Tengo mis dudas a ese respecto pero al margen de eso, uno sí ve que la Veeduría se está utilizando con fines políticos. Eso es reprochable en cualquier entidad, pero mucho más en un organismo de control que debe velar por el control preventivo en la contratación. No hay que olvidar que la Alcaldesa había nombrado al señor Veedor como un miembro del Comité de garantía de transparencia”, comenzó por explicar a EL NUEVO SIGLO el concejal del Centro Democrático.

Añadió, además, que incluso si estas contrataciones a distancia no son reprochables, sobre todo si se considera el contexto del teletrabajo en el marco de la pandemia, los evidenciados no son nombramientos fortuitos y es evidente que tienen una intencionalidad política.

“A mí me tiene sin cuidado dónde nacieron las personas que fueron contratadas por la Veeduría, pero pude evidenciar que de la seis personas que denuncié, ninguna reside en la ciudad de Bogotá, como es el caso de Ricardo Solar de Ojeda, quien estaba recibiendo unos honorarios de alrededor de $5 millones y medio.

Él hace parte del equipo de comunicaciones del señor Veedor, no vive acá, y al revisar sus redes sociales uno se da cuenta que está dedicado a hacer campaña política por el pacto histórico en el Putumayo. Y como si eso fuera poco, encontré también que él tiene un contrato en simultáneo con la Alcaldía de Mocoa. Es un despropósito que estemos financiando ese tipo de campañas con los recursos de la Veeduría en ese departamento”, añadió el cabildante.

Adicional a ese, hay otros casos que refirió el concejal, tales como el de Daniela Alejandra Romo Floriano, quien tiene en simultáneo un contrato en la Veeduría y otro con la Defensoría del Putumayo, y el año pasado estuvo contratada por la Veeduría y la Alcaldía de Popayán.

“Estos son nombramientos teñidos de política. ¿Por qué lo digo? Porque Daniela Alejandra es nada más y nada menos que la hija del excandidato a la gobernación del Putumayo por el Partido Liberal, el señor Leandro Romo. Luego, en nuestra investigación descubrimos que el hermano del representante a la Cámara por el Putumayo del Partido Liberal, Carlos Ardila, también tiene a un hermano trabajando en la Veeduría. En este caso nuevamente cuando uno revisa sus redes sociales, uno se da cuenta de que no reside acá y da la impresión de que se está pagando un favor político”, añadió el concejal.

Otras de las denuncias fueron por las contrataciones a Valeria Díaz Leyton, hija de un Representante a la Cámara por el Partido Conservador, también por el departamento de Putumayo y quien además se desempeñó como gobernador de ese departamento entre 2012-2015. También se hizo mención del contratista Camilo Rojas Pérez, quien reside en Puerto Asís (de acuerdo con su declaración de bienes y rentas y CV), y es el hijo de un Concejal del partido de La U de Puerto Asís. Y por último está la contratación de Natalia Silva Ayib, quien pese a que trabaja en la Veeduría reside en Florencia, Caquetá.

Respuesta

En respuesta a estas denuncias, la Veeduría aclaró que los contratistas nacidos en el Putumayo, mencionados explícitamente por el concejal Andrés Forero, son personas sobre cuyos nombres no pesa ningún cuestionamiento legal o moral. Además, varios de ellos han trabajado junto al Veedor en su trayectoria pública como representante a la Cámara, consejero presidencial para los derechos humanos, viceministro y ministro del Interior.

Añadió que todos los contratistas de la Veeduría Distrital, sin distinción, cumplen con los requisitos establecidos por ley para vincularse con esta entidad pública. Tanto sus contratos, como los procesos para los mismos, han sido públicos.

“Concejal Forero: yo no tengo, desde el año 2014, ningún interés político en el Putumayo. Estoy inhabilitado. No es un secreto que hubiera hecho campaña por Claudia López y ninguna de las personas por las que usted hizo señalamientos tiene ninguna tacha. Un contratista no es un empleado, no gana salario. Obtiene unos honorarios acorde al cumplimiento de algunas obligaciones contractuales”, dijo desde el Concejo el veedor, quien dijo que él no podía estar pendiente de la filiación política de sus contratistas.

“Eso es problema de ellos. A mi lo que me debe importar es que cumpla con los requisitos para ser contratado y con las obligaciones para las cuales fue contratad”, añadió, refiriéndose a cómo la situación sanitaria modificó varias normas, entre ellas la de trabajo en casa.