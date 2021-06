“Comité de Paro debe entender que situación epidemiológica es grave”

Con la expectativa por el arribo hoy de las primeras 480.000 vacunas de Janssen, filial de la multinacional estadounidense Johnson & Johnson, biológicos contra el covid-19 que requieren solo una dosis, el país registró ayer 588 fallecimientos por coronavirus, con lo que ascendió a 96.366 el número de colombianos que perdió la vida a causa de la pandemia.

Según el reporte del Instituto Nacional de Salud, se trata de la cifra más alta de decesos durante la pandemia, seguida por la del domingo (586) y el sábado (577).

Información suministrada por el Ministerio de Salud da cuenta de que actualmente la disponibilidad de camas en unidades de cuidado intensivo (UCI) en 12 de las capitales del país es inferior al 10%.

En este contexto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, expresó que “después de 45 días de aglomeraciones y un exceso de mortalidad relacionado de cerca de 5.000 decesos, los colombianos tenemos que parar del todo esta situación. El Comité de Paro debe entender que la situación epidemiológica no da más”.

El domingo, tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, el presidente Iván Duque advirtió que las aglomeraciones son el mayor acelerador del virus, razón por la cual pidió evitarlas, y reiteró su llamado a los colombianos a que mantengan el autocuidado, recalcando que “tenemos que ser conscientes que en las últimas semanas” las cifras de contagios y fallecidos se han “deteriorado por las aglomeraciones que se generaron en varios puntos de nuestra geografía”.

Duque enfatizó que “una aglomeración en la que participemos hoy puede representar el contagio de un ser querido y, tristemente, un desenlace fatal”.

Precisamente, hoy a las 9 de la mañana el Comité anunciará cambios en su estrategia de protesta, excluyendo específicamente las manifestaciones callejeras.

Respecto de los diálogos regionales anunciados el jueves por el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, la dirigencia sindical la considera un engaño porque serán conversaciones sin ningún resultado.

Al menos así lo expuso el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Diógenes Orjuela, quien sostuvo que “los colombianos finalmente deben entender que la posición expresada por el doctor Archila, que es la voz del Presidente en este tema, es la actitud que llevó al país a la explosión social del 28 de abril, de no negociar”.

Por otro lado, el país registró 24.376 nuevos casos de covid-19, cifra que disminuyó comparada a la del domingo (28.519). No obstante, este indicador no ha bajado de los 20.000 casos desde hace días. De hecho, el sábado el número de casos fue de 29.998, acercándose al reportado el 4 de junio, 30.000, el más alto de contagios en lo que va de la pandemia.

Para las autoridades sanitarias, la curva epidemiológica del país está evidenciando un sostenido ascenso de nuevos contagios diarios debido a las aglomeraciones que se han presentado en el marco del paro nacional, aumentando no solo el riesgo de infección con el virus sino la velocidad de transmisión.

Con esas cifras se puede determinar que la tercera ola que registra el país desde comienzos de abril no solo será más larga, sino que tendrá mayor impacto que la segunda del mes de enero.

Vacunas

La semana pasada, al liderar la versión 88 del Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro Ruiz enfatizó la necesidad de mantener el alto ritmo en la vacunación diaria contra el covid-19, anunciando que Colombia será el primer país en América Latina en recibir vacunas de Janssen, de una sola dosis.

"Con esta vacuna vamos a iniciar la propuesta de vacunación diferencial, con la cual vamos a avanzar en unificación de etapas en poblaciones de los departamentos que nos han presentado propuestas", indicó Ruiz.

Frente a esto, Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, recordó que el Comité Asesor ya había aprobado la unificación de etapas en territorios con población menor a 10.000 habitantes, municipios de cordón fronterizo del sur del país y que, el avance se dará de acuerdo con la disponibilidad de vacunas.

"En esta primera asignación enviaremos a 27 departamentos. Les pedimos a los secretarios de Salud que nos presenten dos municipios para iniciar con este piloto", indicó Bermont, al resaltar que se dará así con el objetivo de revisar capacidad logística, capacitación de talento humano, velocidad de aplicación y que estos pilotajes se iniciarán con población mayor de 18 años.

Al concluir el PMU, el ministro Ruiz indicó que "estamos muy contentos con la posibilidad de abrir vacunación para poblaciones dispersas".

Además, reiteró el mensaje de vacunar a mayores de 50 y mayores de 60 años, de manera que la etapa cuatro se pueda abrir rápidamente.

Este fin de semana el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, señaló que, entendiendo que el comportamiento de la pandemia en el país no es homogéneo y que algunas regiones hoy están viviendo la severidad del pico de contagios y decesos por covid-19, es importante revisar cómo ha sido el comportamiento de la mortalidad en los tres picos registrados en el país.

Picos

Moscoso explicó que cada vez es más evidente la reducción en la proporción de muertes de la población mayor de 80 años; sin embargo, este resultado también se está reflejando en los grupos poblacionales de 70 a 79 años y de 60 a 69 años de edad.

El viceministro Moscoso explicó que "nuestro primer pico se vio influenciado por la protección de los adultos mayores que estaban en casa y afectó a menores de 70 prioritariamente".

En cuanto al segundo pico de diciembre-enero, indicó Moscoso, se registró una mayor afectación a las personas adultas mayores y, entretanto, el tercer pico, que es el que se está viviendo en este momento, está afectando a todos los grupos de edad.

"Está afectando a personas mayores que hoy no han recibido su vacuna o no tienen el esquema completo, pero también afecta a otros grupos de edad, personas con comorbilidades que tienen hoy disponible la vacuna, pero no se la han aplicado", agregó.

Asimismo, destacó que si bien los números en cuanto a decesos son muy preocupantes, "no se puede perder de vista que el número sería más alto si no protegíamos a los más vulnerables con la vacunación", como se está haciendo en el país.

Por esta razón, el alto funcionario les solicitó a los ciudadanos salir a vacunarse, teniendo en cuenta que han llegado 18,5 millones de dosis de diferentes laboratorios, pues de esta manera "buscamos prevenir las complicaciones. Defendamos nuestra vida".

También llamó la atención para que en los territorios, conforme avance la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, se empleen estrategias que permitan garantizar las segundas dosis de las personas, pues de esta manera se completa la protección de la población.

Frente a la actual situación, el ministro Ruiz trinó planteando tres reflexiones. La primera, la población de 60 a 69 años está representando la mayor carga; segundo, la vacunación en mayores de 70 años reduce sustancialmente la mortalidad y tercero, hay un ligero aumento de menores de 40 años por "masa de contagio".