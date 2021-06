Las demoras para ajustar una reforma tributaria viable

Mientras el Gobierno bajo el liderazgo del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, sigue socializando con todos los sectores del país un proyecto de Inversión Social o reforma tributaria, se diluyen los objetivos que se tenían a comienzos de año de tener un sistema impositivo creíble y que tuviera un amplio radio de acción.

Este era el escenario ideal que esperaban tanto los mercados financieros como las calificadoras ante el aumento de la deuda producto de la pandemia. Sin embargo, ese primer intento que hizo el Ejecutivo en el Congreso de adelantar este modelo de reforma tributaria, se cayó con la protesta social que, de paso, le costó el puesto al jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Pero ahora, con esas debilidades aparentemente corregidas y de la mano del ministro José Manuel Restrepo, el Gobierno cambió de estrategia, peluqueó aparentemente el consolidado para bajarlo de las pretensiones de lograr $25 billones y ahora la vara está cercana a alcanzar un recaudo de $14 billones, es decir algo así como el 1,2% del PIB.

No en vano, teniendo como espejo lo que suceda con el paro nacional y las protestas, el ministro Restrepo ha sido más práctico que su antecesor y le está metiendo ciudadanía al proyecto.

Como buen académico, ha intensificado reuniones con todos los sectores de la economía, desde empresarios, analistas, jóvenes, manifestantes, sindicatos, gremios, amas de casa y gente del común para poder ajustar y consolidar un proyecto que desde luego tenga el respaldo de los grupos políticos y sea viable.

De allí que con el tiempo en contra, con la actual legislatura que ya está feneciendo, decidió continuar con sus giras por todo el país y explicar lo que se quiere hacer: un texto que contemple absolutamente lo que predice su título, es decir Inversión Social.

Respaldo

Restrepo sabe que debe llevar un proyecto con amplio consenso y que además cuente con el respaldo ciudadano, para no ponerlo en riesgo en la siguiente legislatura que comienza el 20 de julio; además si logra consolidarlo y ‘blindarlo’, es posible que incluso si continúa el paro nacional este no sea un obstáculo. No en vano uno de los argumentos para que avance esta reforma es que quienes van a poner la mayor parte de esos recursos de inversión social son los grandes patrimonios y los grandes empresarios.

El jefe de la cartera mencionó que la propuesta de recaudar $14 billones es la más sensata y se debe recoger con recursos de los más pudientes, acogiendo propuestas como la de la Andi, revisando beneficios que se entregaron en la Ley de Crecimiento, con un plan de austeridad ambicioso y una lucha frontal contra esa forma de corrupción que es la evasión y elusión.

El mismo Restrepo ha dicho que durante semanas han analizado las fuentes de recursos para poder lograr la estabilidad fiscal que necesita el país tras la crisis sufrida por la llegada de la pandemia de la covid-19, y han considerado conveniente continuar en la construcción de consensos para garantizar que la reforma tributaria que llegue al Congreso sea la más apropiada y consensuada con los diferentes actores.

"Es indispensable construir consensos de país entre los distintos actores sociales, políticos, económicos y empresariales. En la medida que logremos esos consensos tendremos una iniciativa de inversión social y de inversión en los más vulnerables", aseveró.

Propuesta

El jefe de la cartera de Hacienda señaló que el Gobierno es consciente de que el consenso es el punto de partida para lograr el tránsito exitoso de la propuesta de inversión social en el Congreso de la República, por ello a partir de la otra semana iniciarán una especie de gira por siete regiones del país para escuchar a los diferentes sectores.

"Por eso con el respaldo de sectores productivos, con apoyo de la juventud y otros, vamos a estar por lo menos en 7 regiones del país para seguir construyendo consensos (...) que nos reúnan como Nación y en ese propósito de apoyar a los más vulnerables logrando esa concientización, lograremos acuerdos que nos permitan que en las próximas semanas podamos presentarla al Congreso", recalcó.

El Ministro, en compañía de un grupo de jóvenes, de líderes gremiales y congresistas, expresó que las nuevas jornadas de reuniones se iniciarán desde el próximo 17 de junio, en Barranquilla y se extenderán hasta la primera semana de julio por seis regiones: Antioquia y el Eje Cafetero (Medellín), Tolima y Huila (Ibagué), Suroccidente (Cali) y Amazonía y Orinoquía (Leticia).

“Estamos en la mayor disposición para que este proyecto sea construido entre todos y verdaderamente tiene que ser así, no podemos olvidar que hay opiniones valiosas en todos los rincones de Colombia. Por eso, en las próximas semanas iremos a las regiones a escucharlas y alimentar esta iniciativa”, aseguró.

De las casi dos mil respuestas que ha recibido el Ministerio de Hacienda para la construcción del proyecto de Inversión Social, 678 creen que la necesidad del país es la reactivación económica, proteger a los más vulnerables, pagar la deuda y mejorar infraestructura.

Austeridad

Mientras que 604 creen que estas necesidades deben financiarse a través de impuestos para los más ricos, austeridad, lucha contra la evasión, impuestos para las empresas, impuestos verdes e impuestos saludables.

Otras ideas enviadas al Ministerio de Hacienda, sugieren equidad en el cobro de impuestos y no afectar a los que no tienen grandes recursos.

Sin duda la participación activa de las personas ha permitido identificar varias ideas que van en línea con lo expresado no solo por el Gobierno nacional, sino por los múltiples actores sociales que participaron también en distintos foros celebrados con el Congreso de la República.

Por ejemplo, “disminuir el gasto público, y disminuir la carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos tener más empresas que generen empleo”, fue uno de los ciudadanos respondiendo la pregunta “¿cuál debe ser el objetivo de la Ley?”, y así lo ha dicho el ministro Restrepo y representantes de la sociedad: es necesario enviar un ejemplo claro en austeridad del gasto, priorizando las necesidades urgentes que reclama la ciudadanía.

Asimismo, “propender por una reactivación económica para todos los sectores de la economía, favoreciendo el empleo”, “aumentar el recaudo para recuperar la calificación de inversión y lograr que la deuda externa merme. Adicionalmente, proteger a los más vulnerables y reactivar la economía del país”.

Reactivación económica, que la Banca, grupos empresariales y personas naturales poderosos económicamente aporten mucho más, fueron otras propuestas recibidas, en línea con las bases del proyecto: recuperar la economía, proteger a los más vulnerables y estabilizar las finanzas públicas.

Lo social no da espera

El ministro José Manuel Restrepo manifestó que hay una urgencia de presentar la propuesta de Inversión Social. “Lo social no da espera, el sueño aplazado de ese joven que no ingresó a la educación superior no da espera, porque el sueño de esa mujer que perdió su trabajo y quiere ingresar al mercado laboral, no puede dar espera, no da espera el microempresario que necesita hoy el subsidio a la nómina para sortear sus necesidades de caja”.

En ese sentido, el titular de la cartera destacó los varios consensos que se han venido dando entre expertos, academia, jóvenes, exministros, sindicatos, gremios, partidos políticos, representantes de la sociedad civil, entre otros, pues la atención a los más vulnerables ya sea a través del Ingreso Solidario o de una renta básica, fue una de las propuestas más recurrentes.

También fue reiterativo la reactivación económica de la mano de la generación de empleo, especialmente para jóvenes, a quienes también se les debe dar oportunidades de educación y a las mujeres mayores de 40 años o personas en situación de discapacidad que por cuenta de la situación, perdieron su puesto de trabajo.