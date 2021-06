Colombia, nuevamente, registra cifra récord de fallecidos por covid

El tercer pico de la pandemia de coronavirus no deja de arrojar resultados históricos. A las altas cifras de casos y mortalidad que caracterizaron la semana pasada, con contagios promedio por encima de los 27 mil diarios y letalidad superior a los 500 fallecimientos por día, se sumaron los resultados de sábado y domingo pasado, que evidencian las cifras más altas hasta el momento.

Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud reveló que tras procesar 91.883 pruebas (50.586 de PCR y 41.297 de Antígenos), fueron detectados otros 28.519 casos nuevos. El sábado anterior los contagios fueron 29.998 y el viernes 29.570 nuevos casos, el domingo 13 de junio.

En el informe del 13 de junio de Bogotá aportó 9.023 contagios al total nacional, seguida de lejos por Antioquia con 3.771; Cundinamarca 2.385; Valle del Cauca 1.837; y Santander con 1.576, principalmente.

En cuanto a la letalidad, el domingo 13 de junio se registró la cifra más alta desde que comenzó la pandemia: 586 decesos en solo 24 horas, cifra superior a los 577 del sábado, y a los 569 del viernes último.

Además en el país aún persisten 168.222 casos activos, la cifra más alta hasta el momento, dispersados en 883 conglomerados en todo el país.

Con estas cifras Colombia registra un acumulado de 3.753.224 casos confirmados de coronavirus, mientras que 3.477.656 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Además, en el país han perdido la batalla 95.778 personas.

Los tres picos de la pandemia

Mientras tanto, el Ministerio de Salud reveló una interpretación epidemiológica de los tres picos de contagios que ha vivido el país desde que comenzó la emergencia sanitaria.

Dice la cartera de Salud que el comportamiento de la pandemia en el país no ha sido homogéneo; por el contrario, hay algunas regiones que todavía están afectadas por la severidad del pico de contagios y decesos por covid-19.

El viceministro de Salud Pública, Luis Alexánder Moscoso, explicó que cada vez es más evidente la reducción en la proporción de muertes de la población mayor de 80 años, resultado que se refleja en los grupos poblaciones de 70 a 79 años y de 60 a 69 años de edad, principalmente. “Nuestro primer pico se vio influenciado por la protección de los adultos mayores que estaban en casa y afectó a menores de 70 años prioritariamente”, dijo el funcionario.

El segundo pico, entre diciembre y enero, registró una mayor afectación a las personas adultas mayores, mientras que el tercer pico, que es el que se está viviendo en este momento especialmente en el centro y sur del país, está afectando a todos los grupos de edad. “Está afectando a personas mayores que hoy no han recibido su vacuna o no tienen el esquema completo, pero también afecta a otros grupos de edad, personas con comorbilidades que tienen hoy disponible la vacuna, pero no se la han aplicado”, agregó.

Moscoso reconoció que el número de fallecimientos “es muy preocupante”, pero aclaró que “de no ser por la vacunación las cifras serían mucho mayores de no haber protegido a los más vulnerables con la inmunización”.

El Viceministro de Salud insistió nuevamente en la importancia de que la población se vacune contra el covid-19, más ahora que han llegado 18,5 millones de dosis de diferentes laboratorios.

Por su parte, el ministro Fernando Ruíz Gómez, explicó que la población de 60 a 69 años está representando la mayor carga de contagios; la vacunación en mayores de 70 años está reduciendo sustancialmente la mortalidad, mientras hay un ligero aumento de menores de 40 años debido a los contagios masivos de las últimas semanas.

Cuando el presidente Iván Duque fue vacunado con la primera dosis, explicó que en términos de contagios por millón, “nuestro país luce mucho mejor que países inclusive de altísimo nivel de desarrollo y que otros países de la región”.

Duque también señaló que a pesar de las altas cifras de letalidad del virus hay países con números mayores. “Tenemos que ser conscientes que en las últimas semanas esta situación se ha deteriorado por las aglomeraciones que se generaron en varios puntos de nuestra geografía”, dijo, por eso pidió responsabilidad a la ciudadanía en el respeto de los protocolos de bioseguridad.

“Una aglomeración en la que participemos hoy, puede representar un contagio de un ser querido y, por qué no y tristemente, un desenlace fatal”, insistió.

El ministro de Salud, entre tanto, reiteró la “necesidad urgente” de que se vacunen las personas con comorbilidades y los mayores de 50 años, para iniciar lo más pronto posible la vacunación para el grupo de 40 a 49 años.