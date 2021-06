“Estamos perdiendo el nombre y la fama de nuestro producto”

El esfuerzo de toda una vida trabajando para conquistar y cumplir con los mercados externos y entregar el mejor café del mundo, hoy está en riesgo por los bloqueos y los paros. De allí que las exportaciones en mayo cayeron 52% respecto al mismo mes del 2020.

Sin duda los caficultores han perdido clientes en el exterior por los bloqueos, que empezaron con las manifestaciones contra el Gobierno el pasado 28 de abril, pues estos no han permitido llevar a tiempo el grano a los puertos para su exportación. Esto ya lo había advertido el gerente general de la FNC, Roberto Vélez. Pese a las cifras negativas, en lo que va del año las exportaciones crecieron 7%, a más de 4,93 millones de sacos, frente a los 4,62 millones exportados en los primeros cinco meses de 2020.

El gerente general de la FNC detalló también a EL NUEVO SIGLO que algunos de los clientes del exterior anunciaron que iban a sustituir la utilización de café colombiano por otros orígenes. Esa situación resulta “extremadamente grave, porque lo que hemos construido durante el último siglo en Colombia ha sido una caficultura que está dirigida a un segmento especial”.

El máximo dirigente cafetero sostuvo que el hecho de que el café no llegue a tiempo al puerto obliga a retrasar los embarques dos o tres meses y el daño que esto ha causado al sector todavía no se puede medir.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál ha sido la mayor afectación para el café de Colombia a causa de los bloqueos?

ROBERTO VÉLEZ VALLEJO: Desde que se inició el paro lo veníamos diciendo, que una de las cosas más complicadas en materia de café era incumplir o llegar tarde con los embarques de café colombiano, pues ya la semana pasada algunos de los clientes del exterior nos anunciaron que iban a sustituir la utilización de café colombiano por otros orígenes. Esto es extremadamente grave porque lo que hemos construido durante el último siglo en Colombia ha sido una caficultura que está dirigida a un segmento especial, primero el 100% colombiano, en donde no hay manera de sustitución, sino más bien de sacar el café del mercado. Y en segundo lugar la prima de café colombiano que tiene ese componente tan especial que es la calidad, pero el cumplimiento, es decir, con este paro con impedir la llegada del puerto, con tener que retrasar los dos o tres meses, hemos hecho daño que todavía no podemos medir, porque la industria sacando gradualmente el café colombiano y estamos perdiendo el nombre y la fama de nuestro producto en el mercado.

Razones

ENS: ¿Cuál es el mensaje que enviaron los clientes de café de Colombia?

RVV: Recibimos el mensaje clarísimo: no vamos a utilizar café colombiano en nuestras mezclas para los próximos seis meses. Es un mensaje poderosísimo y un mensaje que nos deja un poco desarmados porque no tenemos nada que decirle a ese industrial distinto de: algún día saldrá el café colombiano, algún día podemos empacar nuevamente de manera continua como lo veníamos haciendo.

Esto lo que quiere decir es que el día de mañana para volvernos a ganar ese lugar nos toca volvernos más competitivos en costos y bajar el precio del café colombiano del mercado, afectando pues el ingreso de las 540.000 familias en Colombia y de las zonas cafeteras.

ENS: ¿Se pueden seguir perdiendo clientes?

RVV: Por supuesto que uno va empezando a perder los amigos, va empezando a perder la gente con la que construyó la relación, pero mire les explico un tema que es crucial aquí y es el tema del 100% café colombiano. Colombia desde 1959 lanzó una estrategia única y exitosísima al punto de que se estudia en las grandes universidades, que es el café 100% colombiano. Creamos un nicho nuevo en el mercado internacional, un producto que es único exclusivo de Colombia, ese está en riesgo hoy porque si no llega la materia prima el industrial va a tener que suspender la utilización de esa marca en el mercado internacional.

Explicaciones

ENS: ¿Cómo se puede retomar el diálogo con los compradores de café de Colombia?

RVV: Desde la institución estamos pensando que directamente yo me voy a ir para los Estados Unidos a hablar uno a uno con los clientes de café colombiano, a explicarles la situación que aunque ellos la conocen porque han leído los diarios, han visto las noticias, es bueno oírlo desde la gerencia de la Federación: qué estamos pensando, qué acciones queremos retomar, pero es indispensable que cesen los bloqueos. Aquí hay una cosa que es fundamental y es que la sustitución se presenta no solamente por café colombiano, sino dentro de los cafés colombianos, hay algunos clientes que prefieren el café del sur del país, del Tolima, del Huila, de Cauca particularmente y de Nariño particularmente, cafés de Cauca y Nariño están empezando a ser sustituidos por otros orígenes de café colombiano, porque el café del Cauca no se puede mover. Es importante hacer un llamado para desmontar los bloqueos en el sur del país.

ENS: ¿Cuál es el llamado que hace la FNC para poder superar la situación?

RVV: Hacemos un llamado también para que ese flujo, no solamente de exportación sino de carga de importación, se normalice; hemos escuchado quejas en la caficultura por parte de los cafeteros porque no puede llegar el fertilizante que hoy estamos necesitando para seguir las acciones culturales de la caficultura; es importante entonces que los desbloqueos se acaben, es importante que haya flujo de la carga de exportación y de importación.

Los buenos precios

Juan Camilo Ramos, gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, se refirió a los buenos precios que hoy tiene el café en los mercados externos, hasta un nivel de US$1,62 la libra y dice que “el precio al que estamos hoy es al precio que estamos comprando el café y estamos haciendo un esfuerzo para que ese precio esté llegando a los productores hoy que están produciendo el café, ese es el precio que estamos pagando, el problema es que el café no está fluyendo y para seguir comprando café necesitamos poderlo vender y conseguir los recursos”.

Sostuvo que “hemos dejado de exportar mucho café y en definitiva hemos dejado de recibir unos recursos importantes. Hoy ese café se está acumulando en Colombia, en las diferentes partes de la cadena de suministro, en bodegas, puntos de compra, pero necesitamos poder mover toda la cadena para poder seguir pagando esos precios, entonces es difícil. Hemos podido y estamos pagando esos precios y necesitamos financiación, poder financiarlos, pero si no exportamos pues los recursos no entran al país".

Sobre la razón de los buenos precios, Ramos explica que “el café tiene tres variables: la bolsa de Nueva York, el diferencial del café colombiano y la tasa de cambio. ¿Qué va a pasar? No tenemos ni idea, imposible saber, ojalá dure”.