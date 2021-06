Comité de Paro anunciaría hoy cambio de estrategia

Se espera que este sábado, tras las reuniones que han sostenido los voceros de las organizaciones sindicales y sociales que lo integran, el Comité Nacional de Paro anuncie la estrategia que implementará de aquí en adelante, luego de suspender la interlocución con el Gobierno.

Como lo ha publicado EL NUEVO SIGLO, hay división al interior del Comité (compuesto por 27 organizaciones nacionales y 350 locales), pues un sector, liderado por Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), es partidario de mantener el paro hasta que se negocie el pliego de emergencia, y otro sector respalda la idea de cambiar la estrategia, dejando que el Gobierno adelante diálogos y negociaciones regionales con los voceros en cada departamento que son, en últimas, los responsables de los bloqueos.

Inicialmente Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), había anticipado que ese anuncio se haría el jueves, pero no hubo acuerdo sobre el camino a seguir.

Entre tanto, no para la polémica por un video en el que aparece el tesorero de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Nelson Alarcón, señalando que “aquí tenemos que robustecer el movimiento. Esto es de largo aliento, esto es para llegar con miras a 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al Centro Democrático, para derrotar a la ultraderecha y llegar al poder en 2022. Eso es de largo aliento y entonces tenemos que cambiar la táctica y frente a esto hay posibilidades, por supuesto, que tenemos que cambiarla desde los maestros”.

Campaña 2022

En entrevistas radiales, Alarcón señaló que en el video “no estoy hablando nada malo. No me voy a retractar absolutamente de nada, mal haría”; y explicó que “mi intervención fue de unos 11 minutos y el video hay que verlo en ese contexto. Cuando hablo de política es para transformar ese país. ¿Cómo se transforma este país? En las urnas. Derrotar al Centro Democrático que hoy gobierna nuestro país”; sin embargo, negó que esté hablando de una campaña presidencial específica, indicando que “mal haría en poner nombres como el de Petro o Robledo” y que “hoy hay más de 50 candidatos presidenciales. A nadie le estamos haciendo campaña. Le hacemos campaña a que el país se transforme. No tengo jefe político, soy un actor político”.

Por supuesto, las reacciones, a favor y en contra, no se hicieron esperar.

Ayer la senadora Emma Claudia Castellanos, de Cambio Radical, sostuvo que las palabras de Alarcón “revelan las verdaderas intenciones del Comité del Paro y queda claro por qué no ha sido posible llegar a consensos. Su motivación es meramente electoral, nada más que eso”.

Por su parte, el representante por Santander, Edwin Ballesteros, del Centro Democrático, le envió al registrador Alexander Vega una solicitud formal para que sean excluidos de los listados de jurados de votación los profesores afiliados a Fecode, argumentando que “me baso en la preocupación de millones de colombianos por el sesgo ideológico e interés político d la organización”.

Desde la otra orilla, el senador Jorge Guevara, de la Alianza Verde, quien ha sido dirigente sindical del magisterio, expresó que quienes ostentan esa condición “somos ciudadanos y tenemos derechos políticos y podemos aspirar a cargos de elección popular. Han sido senadores Dussán, Gloria Ramírez, Luis Alberto Gil, Senén Niño y yo entre otros. Seguiremos ejercitando el derecho de elegir y ser elegidos”.

El senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, respaldó a Alarcón considerando que “el régimen intenta censurarlo por decir que en el 2022 se debe derrotar al uribismo en las urnas. Totalmente de acuerdo con su postura. ¿O será que la opinión sobre temas políticos está permitida solo a Uribe, Duque y sus socios?”.

A su turno, el concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento, del partido Dignidad, trinó que “por supuesto que el paro es profundamente político. Es la respuesta de la población ante el mal gobierno de Duque. El desespero del duquismo por desprestigiar la movilización lo lleva a hacer el ridículo”.

Es que las críticas más fuertes provinieron del Centro Democrático. El ya mencionado representante Ballesteros tuiteó que “qué campaña política tan costosa en vida y bienes de los colombianos”, mientras que el senador Carlos Felipe Mejía aseguró que “la justicia debe intervenir a Fecode ya. Ellos no están en ninguna protesta pacífica. Andan usando el tiempo de los estudiantes en pedir largo aliento para mantener el caos en el país”, agregando que “ojo con el 2022”, pues “todos sabemos quién es su candidato”.

Hacen política

Aunque no se refirió explícitamente a la polémica, una parte de lo dicho ayer por el presidente Iván Duque durante su intervención en la Cátedra Colombia, de la Escuela Superior de Guerra, fue interpretado como relacionado con ella, porque declaró que hay personas que pretenden hacer política destruyendo empleos, amenazando la atención de los niños y cercenando la logística de un país, y que esas actitudes deben ser cuestionadas por todos los márgenes de la democracia y de las instituciones.

El jefe de Estado expresó que es triste que aparezcan voces que dejan traslucir las intenciones electorales detrás de muchas prácticas ilegales como los bloqueos, el vandalismo y el terrorismo urbano de baja intensidad.

“Duele que alguien pretenda hacer política destruyendo empleos; que pretendan hacer política amenazando la atención de niños que van en una ambulancia a un centro de salud; que pretendan hacer política afectando la llegada de los alimentos o que pretendan hacer política cercenando la logística de un país, que se recupera en medio de una pandemia para generar empleo y para cerrar brechas sociales”, afirmó el mandatario.

“Es triste ver que ya aparecen voces que dejan traslucir las intenciones electorales detrás de muchas de estas prácticas”, agregó el presidente Duque, insistiendo en poder al descubierto las expresiones de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, de destrucción de infraestructura y de bloqueos, que se han visto recientemente.

Duque explicó las actuaciones del Gobierno nacional para proteger a millones de colombianos, afectados por la pandemia, con el ingreso solidario, la devolución del IVA, el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), la campaña de vacunación masiva y la ampliación de la capacidad de unidades de cuidado intensivo, entre otros.

Consideró que prácticas ilegales como el vandalismo, el terrorismo de baja intensidad y los bloqueos no son protesta pacífica; “son todo lo contrario al concepto de ‘pacífico’ e involucran que se cometan delitos y que se atente contra el orden constitucional”, aseveró.

“Eso tiene que ser cuestionado en todos los márgenes de la democracia y de las instituciones, señores congresistas. Pero tiene que también ser un debate propicio, porque quien pretende hacer democracia dañando los derechos de otros está afectando los principios del orden constitucional”, puntualizó.

Quien sí se refirió al tema fue el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, quien el jueves, tras enterarse de las declaraciones de Alarcón, sostuvo que “hemos además conocido que el propósito que lo ha estado motivando tiene que ver con las elecciones del 2022. Estimamos que dentro de la objetividad que le corresponde a la CIDH este elemento sea tenido en cuenta muy cuidadosamente de cara a los testimonios que rindieron” el miércoles.