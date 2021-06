Vacunación no es suficiente para regreso a clases: Fecode

Dado a que la semana pasada el Gobierno anunció que a partir del 15 de julio los colegios volverán a la presencialidad en todas las instituciones del país, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) sostiene que es necesario que se cumplan los protocolos y las adecuaciones necesarias en las sedes educativas debido a que los salones de una gran parte de los colegios están ocupadas hasta el 100%, e incluso, no hay acueductos en algunas instituciones del país.

Nelson Alarcón, directivo del sindicato de maestros Fecode dijo que cerca del 25% de las sedes de los colegios no cuenta con ningún tipo de agua.

"Estamos hablando de 9.351 instituciones educativas públicas con más de 43.000 sedes. Donde haya las adecuaciones, claro que sí, hay que regresar. Nosotros no es que no queramos volver. El Gobierno no ha querido escuchar", dijo el sindicalista.

"No es suficiente, ni para el Gobierno, ni jóvenes, ni los docentes. Mínimamente se requieren condiciones básicas como lo ha determinado el sector salud", agregó.

No obstante el ministro de salud, Fernando Ruiz, dijo que “no hay excusa para asegurar la presencialidad a partir del 15 de julio en las escuelas y colegios de Colombia. Los niños deben aprender y reducir riesgos de salud que están afrontando”.

Esto continúa siendo un debate entre los maestros, los padres de familia y el Estado, pues pese a la voluntad de volver es indispensable dar garantías tanto a los funcionarios como a los estudiantes de que existen protocolos seguros que disminuyan la probabilidad de contagio. Por lo que los maestros han hecho saber en reiteradas ocasiones que el proceso de presencialidad escolar va más allá de la inmunización de los docentes, que resulta ser un gran paso.