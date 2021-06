“La cohesión política mínima en este país la está minando el Congreso”

La situación económica y social del país, es uno de los problemas que hoy preocupan a muchos dirigentes, sobre todo si en alguna oportunidad han tenido que estar al frente de entidades públicas que deciden sobre el funcionamiento y los recursos para el desarrollo de todos los sectores.

Ese es el caso del exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien hoy como analista ve con cierta prevención todo el desarrollo del paro nacional, las insatisfacciones de la gente, los reclamos de los jóvenes y la situación que hoy enfrenta el gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, lo que más le sorprende es que el Congreso prefiera preocuparse por realizar debates de control político para sacar ministros del gabinete, en lugar de crear propuestas que sirvan para encontrar soluciones al paro nacional. Según Echeverry, “el palo no está para hacer cucharas”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo aprecia la situación económica del país, cree que ha bajado el optimismo de cara a lo que se preveía para este año?

JUAN CARLOS ECHEVERRY: Pues definitivamente ha sido un mes y medio supremamente duro de entender, porque pues está bien que haya protestas y que la gente se manifieste, pero someter a eso a un país que está saliendo de un año y medio de encerramiento, con los hijos en la casa, con la gente perdiendo el empleo, con las empresas quebrándose, con enfermos en muchas familias, a veces personas fallecidas, muchas familias con la incertidumbre de si uno va volver a trabajar, con la mamá, las hermanas, muchos miembros de familia que no pueden volver a trabajar porque Fecode no deja volver a los colegios… y por un lado, le pone una reforma tributaria sobre los hombros de la clase media, que se cae y por el otro lado, le arman un paro de mes y medio, pues eso sí es sumarle como dicen, insulto a la injuria.

ENS: ¿Será que esto se podrá arreglar pronto?

JCE: Todo se arregla, todas las cosas se pueden arreglar. Es que tenemos por lo menos cinco o 6 crisis superpuestas, hay que darle la solución a cada una. Hay una crisis social, la gente aguantando hambre, una crisis económica, la gente desempleada, una crisis logística de las empresas que no pueden recibir a sus trabajadores todos los días ni a sus insumos ni sacar el producto y llevarlo a las tiendas y supermercados. Tenemos una crisis política y es que todos los partidos han decidido escoger el peor momento para atacar al gobierno y tumbarle ministros, y una conversación política con las calles, el gobierno no parece tener una forma fluida de discusión con las calles. Y todo eso encima de una crisis de salud, que es el tema de la pandemia, entonces tenemos como 5 o 6 crisis superpuestas y hay que solucionar cada una de ellas por aparte.

El Congreso

ENS: ¿Cree que en este papel el Congreso se ha aislado y ha dejado en manos del Gobierno decidir las cosas?

JCE: El Congreso me parece la cosa más exótica que yo he visto y es que, después de que se cae el Ministro de Hacienda, ahora hayan tratado de hacerle un juicio al Ministro de Defensa. Me parece que eso es inenarrable, o sea, yo no entiendo cómo los partidos políticos deciden que a un gobierno que está enfrentando muchos problemas al tiempo, lo mejor que le puede hacer el Congreso es, y al país, es dedicarse varios días a discutir si se tiene que ir el Ministro de Defensa o no.

Me parece que la cohesión política mínima que ha habido en este país la está minando el Congreso, me parece completamente irracional esta actitud revanchista de pequeñas disputas personalistas que hay entre nuestros líderes.

ENS: ¿Es decir no hay una iniciativa que surja del Legislativo para agilizar los acuerdos?

JCE: Es supremamente preocupante, el Gobierno ha cambiado por una actitud positiva, me parece está hablando con muchos más actores, está recomponiendo sus cuadros, obviamente sería bueno que trajera también más gente de afuera. El Gobierno está haciendo un poquito endogámico en todos sus cuadros y necesita más gente que tenga interacción política con el Congreso y que tenga interacción política con las calles, como lo hizo en su momento Angelino Garzón en el gobierno de Andrés Pastrana.

Se debería traer gente que tenga mucha credibilidad con los actores que están en la calle y eso pues no necesariamente es la gente que está dentro el gobierno, gente de afuera, que entienda mejor la calle y que tenga credibilidad afuera.

ENS: Vemos con preocupación que no se está haciendo lo correcto para reducir un poco el hueco fiscal, tal como ahora exigen las calificadoras...

JCE: No, a mí me parece bien. Fitch en su reporte dijo que esperaba ver una reforma tributaria de 1% del PIB que esa es a la que le está apuntando el Gobierno, nadie ha pedido más que eso. Pasar en estas circunstancias una reforma de ese tamaño es lo máximo que se puede hacer, porque usted no puede tampoco meterle la mano en el bolsillo a las empresas y a las familias cuando el desempleo sube excesivamente y cuando el P&G de las empresas está todavía muy muy débil. Entonces uno tiene que pasar una reforma en este momento pragmática, ecléctica y moderada para abortar la reactivación que ya se estaba dando antes de los paros.

ENS: ¿La pérdida del riesgo soberano puede afectar y encarecer el crédito para el país?

JCE: No, más no porque este efecto ya se había dado cuando se dio la rebaja de nota de Standard and Poors. Después de eso la tasa de cambio ha bajado, cosa que siempre es muy interesante porque el efecto del mercado ya lo había descontado. Los mercados son muy inteligentes y miran hacia adelante, no miran hacia atrás, entonces, en eso no es que se vaya a dar un efecto adicional porque ese efecto ya se había dado en buena medida.

ENS: Vemos con interés, sin embargo, que los buenos precios del petróleo, del café, contrarrestan un poco la situación económica del país, ¿se prevén más recursos por ese lado?

JCE: Completamente, es que recuérdese que a Napoleón le decían “oiga, fulanito es un general muy bueno” y decía “sí, pero tiene todo en contra". Uno tiene que tener suerte en la vida y aquí los buenos precios del petróleo y del café son un golpe de suerte que no podía ser más oportuno. Es una excelente noticia y llega en un momento en el que el país necesita reactivarse y esa reactivación de la demanda que va a venir por cuenta del café y del petróleo, es fundamental.

ENS: De los recursos de las regalías que están quietos, como dijo en un análisis, ¿no sería esa una alternativa para no hacer una reforma tributaria, sabiendo que ahí están los recursos?

JCE: Sí, pero no. Eso no reemplaza la tributaria porque, recuerde que esos recursos no son de la Nación. Esos recursos son de las regiones y de los departamentos, eso lo que serviría es para generar la reactivación, más empleo y, por ejemplo, una campaña de internet y conectividad en un momento en que los estudiantes están estudiando virtualmente. La mitad del país no tiene internet, quiere decir que la mitad del país no está estudiando virtualmente, entonces ¿por qué no tomamos esos recursos y hacemos una gran campaña de internet, virtualidad, y conectividad?. Transfiramos parte de esos recursos a los colombianos porque esos recursos son de ellos, ¿De acuerdo? Es mejor que estén en los bolsillos de la gente a que estén ociosos en una cuentan corriente o financiando al Gobierno. Seamos imaginativos en utilizar esos recursos.

ENS: El Banco la República ha dejado entrever que las tasas de interés se podrían modificar antes de diciembre de este año, ¿cuál es su percepción sobre esto?

JCE: Yo no creo que el palo está para hacer cucharas. Los economistas en Colombia se están especializando en no oír lo que pasa en el país, que miren por la ventana en el Banco de la República. El país incendiado, los jóvenes desempleados, el país enfermo saliendo de una situación de desempleo con quiebras de empresas y el Banco ahora subiendo las tasas de interés. De un purismo bastante inoportuno.

ENS: ¿Usted cree que a raíz de todo esto y cuando se lleguen a acuerdos, surja un nuevo país un poco más equitativo?

JCE: Definitivamente, pero para eso hay que hacer muchas cosas bien. Pero sobre todo lo que sí no podemos pretender es que vamos a tener un mejor país sin hacer nada. Las protestas muestran un descontento, pero por sí mismas no producen un nuevo país. Para producir un nuevo país hay que producir mejores empresas para que los jóvenes se preparen más, que Recode vuelva a enseñarles a los niños y les enseñe bien, que los bancos presten más y más barato, que los empresarios vayan a producir en Cauca, Nariño, en La Guajira, que traigamos más empresas de afuera, que seamos mejores para exportar, que sepamos más inglés, etcétera. Se necesitan muchas cosas que no suceden de un día para otro. Recuérdese que esperanza viene también de esperar, uno tiene que darse cuenta que esto no pasa de un día para otro.

"LOS BUENOS precios del petróleo y del café son un golpe de suerte que no podía ser más oportuno”, considera el exministro Echeverry. /ENS

La acción política

ENS: En el aspecto político vemos que hoy el país reclama una nueva dirigencia, que sea más moderna, que sea más propositiva, y dentro de ese aspecto de nuevos dirigentes se ha hablado que usted se lance al agua también. ¿Qué cree?

JCE: En las circunstancias actuales todos estamos nadando contra la corriente. El país está todo en el agua. Nosotros estamos haciendo un ejercicio muy serio de entender qué está pasando en el país, de tener la claridad de hacia dónde se debe seguir, el coraje porque la situación actual requiere mucho coraje, mucho manejo de crisis. Tenemos 170 personas ya haciendo análisis y estudios, y obteniendo la claridad que necesitamos antes de cualquier cosa. Creo que pasamos a ese puente cuando lleguemos a ese río.

ENS: ¿Ese grupo quiénes lo conforman, un sector del Partido Conservador o varios sectores?

JCE: Hay gente de muchos matices, lo importante es que la gente conozca los problemas, conozca las soluciones, que conozca el sector público, que conozca el sector privado, y gente que pueda dar luces, iluminar, tener el coraje y la valentía para hacer eso, porque el desafío que tenemos es muy grande.

También tenemos que decir una cosa: estos problemas no son solo de Colombia, manifestaciones ha habido en París, ha habido en Hong Kong, ha habido en Estados Unidos, ha habido en Chile, en Ecuador. Este tema de las nuevas formas de manifestarse son hoy reclamos en todo el mundo, entonces tampoco creamos que este tema es exclusivo de Colombia y el descontento de los jóvenes es exclusivo del país. Este es un tema mundial.

Los únicos jóvenes con mucho éxito en el mundo son los de China y Vietnam que se están tragando a las industrias de todo el mundo, pero los demás países vemos que producir es cada vez más difícil, y que competir con China cada vez es más duro. Los demás países del mundo, de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, estamos enfrentando jóvenes descontentos y la causa no es que los gobiernos hagan esto o lo otro, sino es que el mundo se está recomponiendo hacia Asia y eso es muy difícil de manejar para todo el mundo.

ENS: Viendo cómo está el panorama político y lo que se avecina con las próximas elecciones, ¿lo veremos a usted participando activamente en política?

JEC: Como le digo, pasamos a ese río cuando lleguemos a ese puente, ese es un proceso que todavía tiene que esperar.

Por Gustavo Veloza Posada / Periodista de EL NUEVO SIGLO