Perspectivas. Café colombiano en los paladares del mundo

“Soy un cafetero de cuarta generación en mi familia, siempre he vivido en fincas cafeteras y tengo conocimientos de este producto desde los 12 años”. Así se describe Mario Fernando Gómez, un caficultor del municipio de Acevedo, Huila, el segundo mayor productor de café después del municipio de Pitalito, en el mismo departamento.

“Actualmente tengo mi propia finca en la que quisimos hacer un cambio de lo tradicional a un nuevo proyecto, apuntándole a los mercados de alto valor. Este proyecto consiste en sembrar variedades de café con la intención de que se obtenga una mejor calidad de tasa y así llevarlo a los mercados donde hoy están valorando más los cafés especiales”, aseguró el productor. Señala que "hoy tenemos 9 variedades exóticas que se exportan a Corea del Sur, China, Suecia, norte de Europa y Holanda”.

De acuerdo con Gómez, “China viene creciendo más del 5% anual en el consumo de los cafés especiales, convirtiéndose en un país que, si bien no tiene cultura de consumo de café, en los últimos años esta es ‘la moda’ y está creciendo considerablemente, hasta el punto que el país asiático es uno de los mercados en donde se consumen cafés exóticos con perfiles de tasa sobresaliente y diferente a lo convencional”.

Las variedades

El Bourbon Sidra, Geisha amarillo, Geisha rojo, Pacamara, SL28, Bourbon rosado y rojo, son algunos de los tipos de café que están en la finca de Gómez y son más especiales porque “estas variedades traen consigo genéticamente patrones sensoriales. Con los suelos que contamos hoy, ricos en nutrientes y una oferta ambiental importante, además del proceso que hace el caficultor, todo esto permite que estas variedades sean extraordinarias y apetecidos en el mercado mundial”.

La apuesta por el café gourmet

Después de la crisis del 2011 con un fenómeno de ‘La Niña’ que afecto a todo el país, con la cotización del precio internacional del café muy baja, y además con poca producción, el cafetero aseguró que “todo esto me llevó a hacer una reflexión en donde tenía dos opciones: la primera era buscar una manera diferente de hacer café para que fuera más rentable y la segunda, salirme definitivamente del negocio. Pero mi familia y yo no sabemos hacer nada diferente a producir café. Ahí fue cuando quise explorar y cómo se podría generar más valor a este producto”.

Mario es tecnólogo profesional en café y catador grado Q, la máxima distinción de catadores en el mundo, y tiene también conocimientos en finanzas, lo que le permitió explorar y entender que sí había posibilidades de generar valor agregado en café y esta era una de las maneras: “sembrando cafés con perfiles que nos dieran tasa diferenciadora”

Asimismo, con competidores como Brasil y algunos países en Centro América, “nos vimos obligados a diferenciarnos y esto llevo a hacer un cambio en nuestra propia finca. Actualmente tengo alrededor de 15 hectáreas de café, y mis padres tienen otras 20”.

Sin duda alguna Gómez es un productor de café que supo sacarle provecho a las adversidades y que hoy habla de este producto con propiedad, con amor y con todo el conocimiento necesario, lo que le ha permitido crecer en el sector, generar empleo y dejar en alto el nombre de Colombia con el café que exporta desde el Huila para ser degustado por los paladares más exquisitos en el mundo.

Le puede interesar: Perspectivas. Contra el reloj y el agua para salvar la gruta Cosquer

“Mi café favorito”

Respecto a su café favorito, este productor señala que “mi café favorito es el Bourbon Sidra, una variedad muy antigua, que se extinguió en algunas regiones del mundo porque en era susceptible a la roya y algunos hongos, pero nosotros quisimos volver a recuperarlo. Estas variedades con un buen cuidado dan una tasa extraordinaria por eso es uno de mis favoritos”.

De acuerdo con Mario, este tipo de café está en Colombia en pequeñas proporciones en el departamento del Huila y en el Tolima.

Entre tanto, Gómez asegura que una de las cosas que más disfruta siendo un productor de café, es el intercambio cultural con países consumidores y poder compartir esa experiencia con quienes consumen hoy en día café.

Además “una de las experiencias más significativas es que hemos logrado llevar clientes y consumidores de más de 14 países a nuestra finca y eso es muy bonito: que el café exportado directamente desde mi finca, este llegando a los paladares más exquisitos del mundo, dice el caficultor.

Quinta generación

Mario Gómez tiene un hijo de 6 meses y espera que algún día se convierta en la quinta generación de caficultores de su familia. “El objetivo es que mi hijo se vincule con el café, pero no necesariamente que esté de lleno en una finca, sino que más bien se forme profesionalmente y así pueda aportar a la industria cafetera porque Colombia necesita muchos más aportes e investigación en el sector para poder avanzar”.

De otro lado, resalta que Colombia ha venido haciendo algunos esfuerzos en cuanto consumo “porque la gente hoy en día toma menos café que antes, de hecho, no alcanzamos a superar los 2 kilos y medio per cápita y eso nos pone muy lejos de países productores como Brasil que toman más de 5 kilos per cápita y en este sentido es necesario que nosotros aprendamos a consumir nuestro propio café y el mejor café”.

Momentos importantes

Este caficultor de 36 años que produce y exporta café, además de generar empleo alrededor del sector, le contó a EL NUEVO SIGLO dos momentos importantes de su vida.

El primero es que “en el 2010 ya hacia política gremial cafetera en mi región y durante el periodo 2010 – 2014 logré dirigir el gremio en el municipio de Acevedo”.

Y el segundo momento es que “a raíz de un intercambio que hice en Europa, me formé como exportador y fundé mi empresa en el 2014 para exportar mi propio café. En este momento contamos con una planta de personal directa a indirecta con muchos empleos”.

Resalta Gómez que “estos son los dos momentos más importantes de mi vida por que a raíz de las dificultades en el gremio, hemos logrado construir desde cero y hoy somos exportadores directos, llevando a mercados mundiales café de nuestra propia finca y de más de 180 productores del Huila y de otras regiones del país”.