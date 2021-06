Concejales critican a Fecode frente a vacunación de docentes

Pese a que la mayoría de los maestros ya están vacunados, Fecode aseguró este jueves que la inmunización de los docentes no es suficiente para el regreso presencial a clases.

“Aquí lo que estamos exigiendo son condiciones mínimas para salvaguardar la vida y la salud de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los administrativos, de los docentes y directivos docentes. Aquí no es solamente con la vacuna. Hay que generar las adecuaciones en cada una de las instituciones educativos para generar las condiciones de bioseguridad”, indicó ayer en horas de la mañana el presidente de Fecode, Nelson Alarcón.

Ante esta declaración algunos concejales criticaron la postura de esta organizacion, pues desde el lunes de la semana pasada la Administración Distrital le dio prioridad a la vacunación de los docentes precisamente para poder arrancar con una reactivación plena de todos los sectores productivos de la ciudad.

De hecho, ayer EL NUEVO SIGLO confirmó con un funcionario de la Secretaría de Salud en cuánto ha avanzado la vacunación, y al cierre de esta edición en Bogotá han sido inmunizados 26.181 docentes de los 35.000 que deben ser inoculados y que lo estarán antes del 8 de junio.

Concejales analizan

A este respecto, de acuerdo con el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, esta es una posición absurda cuando se contrasta con la presencia de Fecode en las manifestaciones que han tenido lugar en la ciudad capital.

“Fecode tiene a todo su personal listo para salir a marchar. Listo para salir sin medidas de bioseguridad ni protocolos de autocuidado en la calle pero no está listo para ir a los colegios que es lo que les corresponde y su obligación frente a los padres de familia que han optado por mandar a sus hijos a las aulas. Claro que se tienen que vacunar pero si consideran que con la vacuna no es suficiente para ir a clases, entonces deberían reconsiderar si es suficiente para salir a marchar”, le dijo ayer a EL NUEVO SIGLO el concejal Emel Rojas.

Por su parte, el concejal Andrés Forero dijo que le parecía inaceptable que, mientras el Gobierno nacional y Distrital está haciendo un esfuerzo dándole prioridad a los maestros por el impacto que ello tendrá no solo en la reactivación económica sino en la salud mental de los jóvenes, Fecode siga dilatando con excusas el retorno gradual a la presencialidad.

“Entre más se dilate la presencialidad más se van a ahondar las brechas sociales. Incluso con vacuna e incluso con la priorización que se les dio no están dispuestos a regresar a clases porque no es suficiente. Es inaceptable. Y lo es porque sí están saliendo a marchar”, comenzó por referir a EL NUEVO SIGLO el concejal Forero, quien además se refirió al daño que para los niños y jóvenes implica prorrogar el regreso a la presencialidad.

“El daño que le están causando a los niños es inaceptable. ¿no son conscientes del rezago cognitivo que están causando? Ellos dicen que están luchando por una sociedad mas equitativa y con esto están contribuyendo a ahondar las brechas sociales en el país”, finalizó diciendo Forero quien añadió que el día de hoy y en el debate de la oposición se tocará el tema.

Desde otra perspectiva, el concejal del movimiento político Dignidad, Manuel Sarmiento, le dijo a EL NUEVO SIGLO que estas declaraciones no son adicionales a lo que ya han planteado desde Fecode y que tiene lógica no supeditar el retorno presencial única y exclusivamente a la vacunación.

“Por supuesto la principal medida de bioseguridad es la de los profesores, esa medida los protege y eso está bien. Sin embargo, así los docentes estén vacunados, si no se cuenta con una infraestructura que cumpla con condiciones mínimas como una adecuada ventilación, el virus no amenazaría a los profesores pero sí podría transmitirse entre los estudiantes. No estoy de acuerdo con que solo la vacunación sirva para garantizar un adecuado regreso a clases presenciales: se requiere que el Estado avance en las demás condiciones para que toda la comunidad educativa tenga las garantías de no contagio”, dijo Sarmiento a EL NUEVO SIGLO.