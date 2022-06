Tribunal de Bogotá tumba condena contra Mattos

El Tribunal Superior de Bogotá decidió echar para bajo la condena contra el empresario Carlos Mattos de nueve años de cárcel, que ordenó un juez penal.

El alto Tribunal ordenó al juez que nuevamente asuma el estudio del caso y que no contemple la opción de rebaja de condena ya que las víctimas no han sido reparadas y no se realizó un correcto juzgamiento.

“Tan aberrante resulta lo ocurrido, que tal como lo afirmó el delegado del Ministerio Público, ni siquiera se realizó un acto de investigación con el fin de establecer si el procesado obtuvo o no un incremento en su patrimonio como consecuencia de los ilícitos, impidiendo que la sociedad, en este caso representada por la Rama Judicial, recibiera la compensación por el daño causado”, dijo el magistrado Alberto Poveda.

Del mismo modo, el magistrado Poveda sostuvo que no se tuvo en cuenta las ganancias que obtuvo Mattos por cuenta del entramado de corrupción durante el tiempo que se ejecutó el mismo y por ello la multa impuesta por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes no es suficiente.

Le puede interesar: Capturan a 5 sospechosos del asesinato del fiscal Pecci

“Si durante dicho período se vendieron 1.000 vehículos y la ganancia por cada uno de ellos a favor de Mattos Barrero o su empresa, que es lo mismo, fue de cinco millones de pesos, fácilmente se obtiene el valor que debe devolver y el monto cuyo reintegro debe asegurar”, dijo Poveda.

Cabe recordar que la condena, dictada el 9 de mayo, por un juez penal del circuito de Bogotá, había sido impuesta después de que Mattos aceptara voluntariamente los cargos antes de que comenzara el juicio.

había quedado inhabilitado para ejercer funciones públicas durante 96 meses, según la Fiscalía.