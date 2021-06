"Tenemos acuerdos sobre 16 temas puestos sobre la mesa": Archila

Tras la reunión entre el gobierno nacional y el Comité Nacional del paro, el consejero Presidencial para la estabilización, Emilio Archila, anunció que se lograron avances en 16 puntos, pero aún faltan 15, para firmar un preacuerdo y sentarse a negociar.

No obstante, el Gobierno manifestó su preocupación por las manifestaciones que convocó el Comité Nacional del Paro.



“Los bloqueos continúan produciendo muchísimo dolor para el país. Para los campesinos que no puede sacar sus cosechas, los empresarios que no pueden exportar, para los empleos que se están perdiendo. Nos preocupa el efecto que están teniendo las continuas manifestaciones en pleno pico de covid”, aseguró.

Asimismo dijo que para el gobierno dar garantías de la protesta social es un derecho constitucional.

De otro lado, el vocero del equipo de Gobierno anunció que se reunirán nuevamente este viernes para seguir dialogando.



"Hemos acordado con total responsabilidad y diligencia que estaremos trabajando a partir de las 9am. Mañana será un nuevo día, seguimos con el empeño de continuar trabajando."