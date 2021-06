Barranquilla: convocan marchas durante partido Colombia vs Argentina

El próximo martes 8 de junio se jugará el partido entre la Selección Colombia y Argentina en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. En esta ocasión, se permitirá ingreso del público, no obstante no todos los sectores están de acuerdo con la medida.

Los integrantes del comité juvenil de paro en el Atlántico anunciaron que adelantarán un plantón pacífico en los exteriores del escenario deportivo que comenzaría a las 3 de la tarde.

El lema de la convocatoria es “si no hay paz, no hay fútbol”, donde los manifestantes tienen como objetivo hacer entender a las autoridades que no se pueden programar este tipo de eventos mientras el paro nacional sigue vigente.

Los miembros del comité juvenil tienen organizada la actividad que se cumplirá con la intención de evitar que se juegue el partido.

Le puede interesar: “Los bloqueos no son un tema de negociación o trueque”: Duque

"Vamos a llegar a las afueras del estadio Metropolitano, a las 3:00 p.m.; un plantón pacífico para que no se juegue el partido de Colombia vs Argentina, no podemos permitir que el país cómo está, se vaya a jugar un partido como si en el país no estuviera pasando nada, eso no se puede permitir, Colombia está pasando por una situación muy crítica, mientras que ellos festejan un partido de fútbol, nosotros estamos aquí matándonos para sacar nuestros derechos adelante", dijo un joven del comité.

El descontento por la programación del partido, que corresponde a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Catar 2022, se debe a la situación que atraviesa el país por el paro nacional y el tercer pico pandémico.

Y ahora con la nueva resolución 777, el partido podrá contar con el 25 por ciento de aforo, es decir la asistencia de aproximadamente de 10.000 personas.