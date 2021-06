¿Se debe reactivar Bogotá con ocupación de UCI en el 97.5%?

A cinco días de que comience a marchar la reapertura total del sector económico y productivo de la ciudad, ayer miércoles la ocupación de unidades de cuidados intensivos para pacientes covid-19 positivos llegó al 97.5% y al 95.8% en las que atienden todas las patologías.

Al mismo tiempo la ciudad va camino peligrosamente al millón de contagios. En este contexto, pese a que de acuerdo con el epidemiólogo de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, las modelaciones perfilan un quiebre en el aumento diario de contagios alrededor del 10 de junio, esta variable aún no comienza a ceder.

En ocasiones anteriores, por mucha menos ocupación, la Administración Distrital tomó la decisión de decretar restricciones para evitar la propagación del virus, pero a la fecha la alcaldesa Claudia López no ha hecho ninguna modificación al paquete de medidas que socializó el jueves de la semana pasada desde la Cámara de Comercio.

La pregunta entonces es ineludible: con la ocupación en las unidades de cuidados intensivos que tiene en estos momentos la capital del país, ¿debe la Administración mantener el cronograma de apertura a partir del próximo lunes o modificar algo de lo que anunció en la CCB?

EL NUEVO SIGLO habló con varios concejales de diferentes corrientes políticas y todos ellos coinciden en que la apertura hoy más que necesaria es imperativa pero, ¡ojo! subsiste la duda de si se le harán modificaciones a las medidas una vez se expida el decreto definitivo.

Vacunación aceleró el paso

Antes de resolver esta pregunta, es clave recordar que desde el jueves pasado la alcaldesa López se refirió a cómo la vacunación en Bogotá podrá acelerar el proceso de reapertura, y también ayer dio una ambiciosa aproximación sobre la inoculación del 70% y 100% de la población capitalina.

“Si somos capaces, como debemos serlo, de asegurar un flujo mínimo diario de 60.000 vacunas contra el covid-19, en 50 días Bogotá puede tener al 70% de su población vacunada. Y en máximo 100 días podemos estar totalmente inmunizados. Ese es el elemento más importante de esta reactivación. Asegurar ese nivel de vacunación. Hoy estamos aplicando 52.000 vacunas al día y si tenemos que seguir creciendo lo seguiremos haciendo”, indicó ayer en horas de la mañana la mandataria.

Ahora, hay que tener en cuenta que estas son cifras supeditadas a las entregas del Ministerio de Salud (que a su vez están condicionadas a las farmacéuticas y al mercado internacional). Por otro lado, la Secretaría de Salud, consultada por este medio, aclaró que no hay un promedio diario de vacunas recibidas.

Qué dicen los concejales

Con el panorama epidemiológico claro, el concejal y vocero del Centro Democrático, Andrés Forero, comenzó por referirse a la apremiante necesidad de reactivar la económica capitalina, al citar las cifras que sacó ayer mismo el DANE sobre el desempleo.

“Estas cifras muestran el difícil escenario que enfrenta la Alcaldesa. Bogotá está casi 4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Ella entendió tarde el dilema que se planteó desde un principio entre vida y economía porque hoy la economía está quebrada”, le dijo ayer a este Diario el concejal Forero.

En esto coincidió el cabildante del Polo, Carlos Carrillo, quien aseguró que “hay una cruda realidad: la economía se quebró y el Distrito y el Gobierno nacional aplicaron la lógica de: 'Sálvese quien pueda'. Y esa lógica se ha traducido en que el que se puede cuidar se cuida, pero el que no, no. ¿Qué pasó con el paro? Que si la gente está en las calles manifestándose, pues no tiene ningún sentido tener cerradas las cigarrerías. Es un esfuerzo perdido. Estoy de acuerdo con la reapertura hoy que ya no hay nada que hacer”, finalizó.

El concejal Forero también se refirió a la contradicción que puso sobre la mesa el paro pues, “ella (la Alcaldesa) no le puede seguir pidiendo sacrificios al Gobierno cuando no ha sido capaz de controlar la situación de orden público. Restringió el trabajo durante tres fines de semana en abril pero ha dejado marchar constantemente. Ella no tiene ya margen ni legitimidad para encerrar al comercio y va a tener que permitir la reactivación, independientemente de lo que muestren las cifras" sentenció.

“Yo creo que esa reapertura se va a dar. En este momento, como están las cosas, como está el estallido social y con la cantidad de gente que hay en las calles, carece de sentido seguir manteniendo una cuarentena que la ciudad hace tiempo no está acatando. Mucha gente no ha dejado de salir porque no hay renta básica, eso es mentira y la gente tiene que sobrevivir” añadió Carrillo.

Un voto de confianza

Punto aparte, el concejal de Colombia Justa y Libres, Emel Rojas, señaló que la decisión de abrir ya se tomó y esta “tiene que arrancar. Nosotros como ciudadanos tenemos que cuidarnos. Creo que esta reapertura es necesaria y no se puede echar de para atrás, pero hay que esperar a analizar las condiciones para ver cómo se va a hacer”, dijo.

En esto coincidió la concejal de la Alianza Verde y presidenta del Concejo, María Fernanda Rojas, quien indicó que pese a que Bogotá sigue en una tercera ola a la que parece que aún le quedan dos semanas más, “sí se debe mantener el cronograma de reapertura propuesto por la Alcaldesa. Yo creo que se puede regresar con una reactivación con todas las medidas de autocuidado, con un mayor y riguroso control de las autoridades administrativas y policías del Distrito en asocio con las empresas y el comercio, esto para reducir la curva de la pandemia y evitar mayor número de muertes.

Hay que darle a la ciudadanía un voto de confianza para ir regresando paulatinamente a una vida normal. Se necesita una reactivación económica para los sectores que se han visto afectados durante la pandemia”, aseguró a EL NUEVO SIGLO la concejal Rojas, quien terminó diciendo que hay que dar un paso adelante y confiar en los ciudadanos, empresarios, en los comerciantes y la nueva vida con el inmenso cuidado y rigurosidad en los protocolos de bioseguridad.

Expectativa por decreto

Otro concejal a la espera del decreto definitivo que formalizará todo lo que dijo la alcaldesa López en la Cámara de Comercio es Nelson Cubides, quien llamó la atención a la Administración Distrital, pues “deberíamos haber conocido el decreto que reglamenta todo esto, todo lo que dijo la mandataria en la CCB para observaciones ya. Hoy se debería haber expedido el decreto para ver las condiciones reales de lo que se vivirá el ocho de junio. Lo sacarán cuando ya no habrá muchas posibilidades de hacer mayores comentarios” advirtió.

“La Alcaldesa López debe mantener las medidas que dijo pero creo que con ciertas restricciones. Todos los sectores se tienen que abrir y eso es una absoluta necesidad. Sin embargo deberían revisarse los horarios nocturnos. Sí a todos los sectores pero creo que deberían haber limitaciones”, finalizó diciendo el cabildante del partido Conservador.