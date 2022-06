En agosto vuelve proyecto sobre Región Metropolitana al Concejo de Bogotá

La alcaldesa Claudia López socializó hace algunas horas que en agosto la Administración Distrital radicará nuevamente, ante el Concejo de Bogotá, la solicitud de vinculación de la ciudad capital al proyecto de integración de la Región Metropolitana “para seguir haciendo realidad nuestra región” y agradeció que el departamento de Cundinamarca ya adelantó dicha tarea.

“Mil gracias a los diputados que autorizaron la vinculación de la Gobernación de Cundinamarca a la Región Metropolitana. Su confianza y visión nos honra y anima. En agosto radicaremos ante el Concejo la solicitud de vinculación de nuestra ciudad capital”, indicó hace algunas horas la Mandataria.

Por su parte, el gobernador Nicolás García Bustos también le agradeció a la Asamblea departamental por haber aprobado la ordenanza que autoriza el ingreso del departamento a este proyecto de integración. “Mi agradecimiento a todos los diputados y al equipo de la Gobernación y a la Secretaría de Integración Regional. Este un paso más hacia la equidad entre Cundinamarca y Bogotá.

Será radicado en Gobierno

Advirtiendo y recordando que este fue un proyecto de Acuerdo (163 del 2022) que fue retirado por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá del Concejo el pasado 26 de abril por diferencias interpretativas en el reglamento del Concejo, ¿qué modificaciones deberá traer incorporadas para que surta su trámite de forma satisfactoria y se apruebe el ingreso de la ciudad capital a la Región?

Para responder esta pregunta hay que entender de fondo cuál fue la razón inicial por la cual fue retirado. Pues bien, si bien desde que se radicó este Proyecto hubo varios peros por las implicaciones del ingreso de la ciudad a la Región, el tema estaba relacionado con un aspecto central: en qué comisión se debía analizar el proyecto, ya fuera en la de Gobierno, en la que se radicó, o en la comisión del Plan.

No obstante, el concejal conservador y presidente de la comisión de Gobierno, Nelson Cubides, dijo que este impasse ya se zanjó por la tutela que ratificó la decisión del Concejo de Bogotá de que este proyecto deberá ser radicado por la instancia que él preside.

“Será radicado por la comisión de Gobierno. Eso ya es un hecho porque si lo trataran de demandar nuevamente ya hay un juez que falló una tutela que determinó por dónde debería radicarse. Tratar de volver a demandar el proceso con base en una tutela sería un intento muy descarado de detener el proceso cuando legalmente ya está aclarado”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Cubides.

Contrario a esta opinión, el concejal que radicó la tutela, Luis Carlos Leal (Alianza Verde), le dijo a este medio de comunicación que tiene sus dudas sobre este aspecto y que incluso él impugnó el fallo.

“Es el fallo que está en firme pero si tú lo lees es un fallo que parece más redactado por la Alcaldía Mayor que por la juez. Hay un reglamento que tenemos que respetar y hay una orden superior. Uno no puede pensar que porque es un único artículo que establece entrar o no a una asociación, se deba desconocer todo lo que trae de fondo la Ley de Región Metropolitana. Yo estoy en desacuerdo con la ley porque niega los mecanismos de participación ciudadana y va a pasar por encima del orden de concejos municipales y del Concejo Distrital para la toma de decisiones frente al ordenamiento territorial”, indicó.

Añadió que su tutela no fue sobre a qué comisión pertenece el proyecto, “sino porque me estaban negando el derecho de participación”, añadió.

Potenciales inconvenientes

Ahora bien, a dos meses de que sea nuevamente radicado, hay dos aspectos que podrían impedir que Bogotá se vincule a la Región Metropolitana: los tiempos y que nuevas recusaciones se vayan por mal camino.

“La ley no define un término de tiempo para que Bogotá ingrese a la Región Metropolitana y eso de alguna forma lo que hace es flexibilizar la decisión que se tome en el Concejo, pero también la podría relajar y ese es el problema que podríamos tener ahora. Eso qué implica: que se pierdan los cerca de 70 mil millones de pesos que tiene la nación listos para darle a Bogotá para hacer proyectos compartidos con los municipios”, agregó el concejal Cubides.

Añadió que, pese a que la ley no impone un término perentorio, esta es una vinculación que no debería superar la vigencia de este año, “en el peor de los casos, porque el próximo año los proyectos deberían ajustarse presupuestalmente con los municipios. Si no se deja aprobado el ingreso de Bogotá a la Región Metropolitana de aquí a diciembre, a más tardar, son proyectos que no se van a poder financiar y serán dineros que se terminarán ejecutando hasta el 2024 y eso ya no tiene sentido”, agregó.

A este respecto del cronograma, el concejal de la Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque indicó que al radicarse en agosto, para el periodo de sesiones ordinarias y dejando un buen lapso entre el cupo de endeudamiento y lo que seguramente será la tramitación de la adición presupuestal, alcanzará a tramitarse.

“Este es un proyecto que ya ha avanzado en el resto de municipios de la región. Es perentorio que Bogotá avance en el mismo”, indicó a EL NUEVO SIGLO el concejal Rodríguez Sastoque.

Y con relación a las recusaciones, el concejal Cubides dijo que la que fue rechazada de plano por la plenaria en contra de algunos concejales, en el marco de la decisión del nuevo contralor distrital, fue un muy buen precedente.

“Si la recusación no cuenta con las condiciones mínimas establecidas por la ley se debe rechazar de plano por parte de la plenaria. Eso quiere decir que ni siquiera se puede considerar y será rechazada, en la medida en la que es una recusación temeraria y tiene unas condiciones que no establece la ley. Es un buen precedente”, concluyó el concejal Cubides.

Soacha no hará parte

Otro de los hechos que podría ser problemático cuando este proyecto de Acuerdo regrese al Concejo de Bogotá es el tema de Soacha, el municipio dormitorio más grande que tiene la capital colombiana y cuyo alcalde advirtió que no se integrará a este proyecto.

“Yo desde un comienzo le dije no a este tema. No me gusta, no le veo las generosidades y creo que en una Constitución Política que habla de descentralización, este modelo nuevamente lo que busca es centralizar en manos de una entidad, que no es de elección popular, sino de designación por parte del Gobernador de Cundinamarca y el Alcalde de Bogotá. No tengo problema con ninguno de los dos, son buenos aliados de Soacha, pero en el momento en el que eso no funcione así, se bloquearía toda la región. Ese es mi concepto”, así lo indicó el alcalde de dicho municipio, Juan Carlos Saldarriaga, a EL NUEVO SIGLO a finales de abril.

Frente a este hecho, varios concejales se han preguntado qué tanto sentido tiene acceder a una figura de integración con Bogotá pero sin Soacha, que en la práctica es como un barrio de la ciudad.