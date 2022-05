Se registra primer caso de hepatitis aguda en el país

Luego de un estudio por parte del Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS), se confirmó que un menor de edad posee carga viral de Hepatitis aguda, sin embargo, el origen de dicha infección se desconoce.

El niño de dos años fue diagnosticado de hepatitis colestásica, malignidad que le originó una falla hepática. Al pequeño se le realizó exámenes de adenovirus y COVID-19, cuyos resultados salieron positivos, por ende, se le trató por antecedente de estos dos últimos patógenos.

Según los registros, el cuadro clínico que presentó el niño duró al rededor de un mes y la sintomatología fue evolucionando, no obstante, no presentó estado crónico, por lo que no hubo necesidad de un trasplante de hígado.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Salud, ya emitió un protocolo de atención a los diferentes organismos de salud ante la alarma emitida a nivel mundial, para controlar en un primer momento el rango sintomatológico.

De igual manera, entidades de salud, hacen un llamado para que padres de familia estén al tanto de que aquellos menores que presenten algún tipo de indicio extraño, acudan de inmediato al médico de cabecera, pues aunque la carga viral no es contagiosa, si requiere de una atención inmediata.