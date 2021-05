La disculpa de Andrés Escobar, el hombre que habría disparado en Cali

Andrés Escobar es una de las personas que ha sido reconocida en videos por haber disparado en medio de disturbios en Ciudad Jardín, un barrio de Cali, Valle del Cauca.

El video que circula en redes sociales lo muestra utilizando un arma en contra de manifestantes que estaban en el sector. Tras la ola de comentarios en su contra calificando a Escobar como un 'paramilitar', el joven decidió grabar un video de más de siete minutos en el que expresa su versión de los hechos.

Escobar dice que es un empresario de Cali y que no pertenece a ningún grupo paramilitar, pide disculpas a la comunidad y asegura que su intención no fue hacer una apología al odio, además, reconoce que el camino a solucionar la crisis no son las armas.

En el video, muestra el arma que, según él, estuvo utilizando durante los disturbios y asegura que es de fogueo, añadió también que su intención no era causarle daña a nadie, ni mucho menos un homicidio, por lo que estaba realizando tiros al aire; esto con un fin de disuasión para que no quemaran el CAI del barrio, así lo cuenta Escobar en su video.

Luego, continúa explicando los hechos vandálicos que habrían realizado las personas a las cuales él perseguía; y hace énfasis en que con estas acciones buscaba proteger su comuna, en adición, asevera que se creó un grupo para defender a la población de su comuna ya que la fuerza pública no podía reaccionar, dijo el empresario.

Es de resaltar que tras los acontecimientos, la Procuraduría abrió una investigación en contra de al menos 10 policías y 5 civiles en Cali por omisión, ya que habrían permitido que personas del común dispararan en contra de otros.