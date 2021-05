Los 10 consensos para construir el proyecto de Inversión Social

Mediante la gestión del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el Gobierno viene adelantando reuniones urgentes con los empresarios, con los distintos partidos políticos, gremios, analistas y sectores sociales con el objetivo de encontrar un consenso para diseñar un proyecto que pueda avanzar sin problemas en el Congreso.

Cuando ya se acorta el tiempo, Restrepo está acelerando este tipo de encuentros, una tarea que es compartida por calificadoras y analistas económicos, principalmente porque no se puede presentar un proyecto de reforma tributaria sin el visto bueno de los distintos sectores entendiendo la complejidad del ambiente social y político que vive Colombia.

En una reciente entrevista con EL NUEVO SIGLO, el ministro José Manuel Restrepo, dijo que este plan de reforma va a ser un punto de acuerdo entre distintos sectores y no puede llegar al Congreso sin haber encontrado aspectos en común.

Le puede interesar: $22 billones se movieron en el país en giros postales en 2020

Consenso

“La propuesta que llegue debe tener legitimidad con base en los consensos. No puede suceder que se presente una reforma que no tenga legitimidad social y política y termine siendo una reforma frustrada”, advirtió el funcionario.

Restrepo reiteró que la idea que tienen desde el Gobierno es “aprovechar al máximo esta legislatura”, que acabará el próximo 20 de junio.

En caso de no presentar el proyecto en esta legislatura, el Gobierno tendrá espacio para encontrar un articulado y llevarlo al Congreso desde el 20 julio, que es cuando inicia el nuevo periodo regular.

Hay que recordar que en cualquiera sea el caso, este proyecto de reforma tributaria puede llegar con mensaje de urgencia, con lo que ya no se tomará dos sino un mes en su proceso de discusión y votación.

Restrepo ha reiterado que la próxima reforma tributaria no afectará a la clase media, no aumentará los rubros de tributación en términos de impuesto a la renta, no habrá cambios al régimen del IVA y mantendrá los subsidios.

La idea, de momento, es contar con un plan de reforma tributaria que pueda recaudar recursos cercanos a los $14 billones por los próximos cuatro años.

Asimismo, el ministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo lanzó la nueva página web del proyecto de Inversión Social con Financiación Sostenible en la que la ciudadanía podrá participar de la construcción de la propuesta.