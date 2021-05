Alcaldesa Claudia López advierte que políticos financian protestas

Tras la jornada de manifestaciones en Bogotá del 28 de mayo, en el marco del cumplimiento de un mes del Paro Nacional y la masiva asistencia de ciudadanos a las calles de la capital en la que se pueden resaltar 3 actividades, la primera de ellas, el concierto en el Parque Nacional con artistas reconocidos.

Seguido de la multitudinaria concentración en el Monumento a los Héroes, y por último las protestas en el Portal Américas, en la que infortunadamente, se manchó con la toma de dos vehículos del sistema Transmilenio por un grupo de personas presentes en la manifestación.

La alcaldesa Claudia López aseguró que 'políticos' se han aprovechado de la coyuntura nacional para financiar las protestas en medio de una entrevista para Caracol Radio.

“Hay mucho político metido. En las Américas yo te diría que es el desfiladero de políticos, cada uno tratando de lucirse, de hacer, de ayudar también, de entender... También metiendo plata, no diría yo que para vandalismo, pero sí para mantener la protesta.” Fueron las palabras de la alcaldesa.

Aunque se le preguntó a López sobre quiénes eran tales políticos, ella no mencionó nombres pero sí a la Colombia Humana, sin embargo aseguró que no hablaba con 'mala fe'. Además, recordó que el Concejo de Bogotá realizó una sesión en el Portal para escuchar a la comunidad.

Respecto a la situación que se está viviendo en las Américas, la alcaldesa señaló que en este sector hay: "jóvenes en pobreza, jóvenes con tiempo, que no tienen mejor plan: no están estudiando, no están trabajando… Este se volvió su plan de encuentro, de socialización después de un año de encierro“.

Además recordó que justamente en ese sector habrían tres ollas de narcotráfico que estarían aprovechando para cometer delitos. “Ladrones, criminales, jíbaros, contentos de que la Policía no esté atenta“Fueron las palabras de la alcaldesa.