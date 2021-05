"Protestas presionan ocupación de UCI no covid": Accine

El número de pacientes no covid que ocupan una cama en las unidades de cuidados intensivos (UCI) se ha mantenido relativamente estable, un poco más arriba de los 3.000, indicó el doctor José Luis Accini Mendoza, quien este jueves culminó su periodo como presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo.

No obstante, el profesional de la salud señaló que en las ciudades de Bogotá y Cali se ha incrementado la cifra de pacientes no covid en las UCI por traumas, debido a las protestas de las últimas semanas.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo observan desde la Asociación la situación que vive el país por el tercer pico de la pandemia?

JOSÉ LUIS ACCINI MENDOZA: Es una situación desde la perspectiva del cuidado crítico, siendo obviamente el referente para las tomas de decisiones en salud pública durante la pandemia, como han visto esos lineamientos que cada gobernador, cada alcalde decide, lo hace con base en el elemento llamado porcentaje ocupacional.

Pensamos que no debería ser el único elemento, pero ese es el que define. Recuerden que partimos de 5.349 camas en prepandemia, el plan de expansión en este momento lleva 13.057 camas, que es por supuesto mucho más del 200% del número de camas que teníamos.

Lo que implica obviamente todo un desafío frente al tema de tecnologías por aquello del desabastecimiento, particularmente que tiene que ver con medicamentos sedantes y el desabastecimiento de oxígeno.

Lo otro es el talento humano en salud, que no es lo mismo el personal que maneja una urgencia, un quirófano, al personal que maneja el paciente crítico, que es el más grave y el paciente que tiene más riesgo de morir.

Entonces esas UCI están 86% ocupadas en todo el territorio nacional. Tienen 7.700 pacientes acostados en esas camas con covid confirmado; y el resto para la ocupación del 86%, que es una de las más altas como país que hemos tenido en el tercer pico pandémico, es los pacientes no covid.

Así que tenemos un número también de pacientes no covid que suman cerca de 3.200, que se ha mantenido relativamente estable, salvo algunos casos particularmente en Cali y en Bogotá de trauma mayor y de accidentalidad, producto de todo este momento que estamos viviendo.

ENS: ¿Cuáles regiones ven más problemáticas en este momento por ocupación de UCI?

JLAM: Con más problemas son Bogotá, Antioquia se mantiene por varias semanas en un valor por encima del 90% y tiene 94.3% de ocupación; Boyacá y los santanderes que viven también un momento bastante complicado.

ENS: ¿Consideran que ante la crudeza del pico hay necesidad de tomar medidas más fuertes por parte de los alcaldes?

JLAM: El intensivista lo que trata es el paciente grave, pero al tiempo los médicos y el personal sanitario no tenemos sino la consigna de defender la salud y la vida. No somos economistas ni tampoco pensamos mucho en las finanzas, tan malos economistas somos que no nos pagan bien.

No quiero decir con esto que no nos preocupe la situación financiera del país, por supuesto que la productividad nos preocupa, pero lo nuestro es eso. Y por otro lado, los que manejan la parte productiva del país, les interesa la parte económica, ellos no van a pensar mucho en salud. Y los gobernantes están en la mitad del tema, que muchas veces no saben para dónde coger.

Entonces para nosotros Bogotá es para que esté en una estrategia de supresión prácticamente social porque cuando se ven 23.000 casos en Colombia, la mayor parte de ellos son en Bogotá, la mayor parte de ingresos a cuidados intensivos están en Bogotá y están atiborradas las UCI.

ENS: ¿Por el tema de las protestas sociales se debería volver a las cuarentenas?

JLAM: En medio de las protestas sociales se han vulnerado todos los mecanismos de protección biológica, y es muy claro que este sobreincremento del tercer pico está muy relacionado con el tema de la protesta social, es apenas natural, eso es lo que estamos teniendo cuando la gente brinca al lado del virus y soslaya todas las medidas.

Entonces uno dice de qué sirve tomar una medida de supresión porque con eso no vas a detener la movilización. Pues obviamente un gobernante hace lo que tiene que hacer para proteger fundamentalmente la salud, pero estamos en una coyuntura que denomino grave, complicada y compleja. Grave por lo que es, aciaga completamente; complicada por el impacto; y compleja por la multifactoriedad para tomar las decisiones.