Gobierno desaprueba acuerdo de Buenaventura

El gobierno nacional, tras las críticas del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del expresidente y el exsenador Álvaro Uribe, decidió desautorizar el acuerdo que se había firmado entre viceministros y el Comité Nacional del Paro, que se había firmado en secreto y que permitía hacer un registro de los vehículos que circulaban por el 'corredor por la vida y por la paz' en Buenaventura, Valle del Cauca.

El ministro del Interior Daniel Palacios, dijo que "No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del comité del paro de inspeccionar carga. Con lo que sí estamos de acuerdo con que sea la Policía, la que inspeccione sí estamos de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que se entienda, y si se entiende así en la redacción, eso no está autorizado”, en entrevista para medios nacionales.

El punto que desató la polémica del documento fue el siete, el cual dejaba claro que tanto la Policía Nacional como miembros del gobierno y delegados del comité de paro harían parte de este proceso de veeduría.

"La inspección documental y ocular ejercida por la PONAL será acompañada por máximo 10 delegados del Comité Distrital del Paro Nacional- Buenaventura, garantizando que estos realicen el registro fotográfico o fílmico del procedimiento. También se contará con la presencia del Ministerio Público como garante de dicho procedimiento."

Entre tanto, Palacios dejó claro que "Ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada. Una cosa es la intención y otra lo que está escrito y, en ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que nadie podrá hacer inspección además de la fuerza pública".

Esto tras las represalias de Lleras y Uribe quienes calificaron el acuerdo como un 'exabrupto' y una pérdida de la autoridad nacional.

"ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga", afirmó Vargas Lleras.