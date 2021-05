Continúa aumento en precios de granos y carnes: Corabastos

La Central Mayorista de Corabastos anunció que pese a que los precios de algunos tubérculos, frutas y verduras bajaron, las carnes y los granos continuaron en alza debido a los bloqueos generados por el paro nacional.

En las últimas horas, alimentos como la papa, la yuca, el plátano, la cebolla junca, el tomate y algunas frutas como la curuba, la mora y la papaya han bajado de precio puesto que hay un mejor abastecimiento en los mercados mayoristas.

No obstante, algunos productos de la canasta familiar siguen con precios altos como el frijol, lenteja, arveja verde, garbanzos, las carnes de res, pollo y cerdo, el huevo, la panela, el azúcar y las harinas.

A respecto, el jefe de mercadeo de Corabastos, Luis Hernando Ríos, señaló que “los granos siguen con precios altos debido a que estos productos están en el puerto de Buenaventura y no se han podido transportar a las diferentes plazas”.

Asimismo, dijo que “las carnes están costosas, porque en los frigoríficos no hay la misma producción y es porque a los ganaderos les da temor e incertidumbre por lo que está pasando en las vías, entonces deciden no enviar tanta cantidad para no correr tantos riesgos”.

Ríos agregó que en las últimas horas han ingresado 1.286 vehículos de alto, medio y bajo tonelaje, con productos perecederos (tubérculos, plátanos, frutas, hortalizas y verduras.); para un total de 9.102 toneladas de alimentos.

Por ahora el sector con mayor oferta es el mango con 266 toneladas, seguido por los tubérculos y la papa común con 938 toneladas.