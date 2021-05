Se agota el tiempo para el ajuste fiscal y social

Teniendo encima el impacto económico por la pandemia, los paros y los bloqueos, al Gobierno se le está acabando el tiempo para presentar un proyecto al Congreso sobre el ajuste fiscal y social que requiere el país con urgencia.

Sin tener en cuenta que se pueden convocar sesiones extras hasta antes del 20 de julio, prácticamente solo quedan 23 días al actual periodo legislativo.

De lo que actualmente se conoce, el Gobierno, mediante la gestión del ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, está adelantando reuniones urgentes con los empresarios, con los distintos partidos políticos, gremios, analistas y sectores sociales con el objetivo de encontrar un consenso para diseñar un proyecto que pueda avanzar sin problemas en el Congreso.

Precisamente esta tarea es compartida por calificadoras y analistas económicos: no se puede presentar un proyecto de reforma tributaria sin acuerdos entendiendo la complejidad del ambiente social y político que vive Colombia.

En una reciente entrevista con EL NUEVO SIGLO, el ministro José Manuel Restrepo, dijo que este plan de reforma va a ser un punto de acuerdo entre distintos sectores y no puede llegar al Congreso sin haber encontrado puntos en común.

Consenso

“La propuesta que llegue debe tener legitimidad con base en los consensos. No puede suceder que se presente una reforma que no tenga legitimidad social y política y termine siendo una reforma frustrada”, advirtió el funcionario.

Restrepo reiteró que la idea que tienen desde el Gobierno es “aprovechar al máximo esta legislatura”, que acabará el próximo 20 de junio.

En caso de no presentar el proyecto en esta legislatura, el Gobierno tendrá espacio para encontrar un articulado y llevarlo al Congreso desde el 20 julio, que es cuando inicia el nuevo periodo legislativo regular.

Hay que recordar que en cualquiera sea el caso, este proyecto de reforma tributaria puede llegar con mensaje de urgencia, con lo que ya no se tomará dos sino un mes en su proceso de discusión y votación.

De momento, el consenso que pretende establecer el Ministro de Hacienda, va iniciando. El funcionario ya ha tenido encuentros con los partidos de Gobierno y con líderes políticos independientes, que se opusieron a la primera propuesta de reforma tributaria.

Restrepo ha reiterado que la próxima reforma tributaria no afectará a la clase media, no aumentará los rubros de tributación en términos de impuesto a la renta, no habrá cambios al régimen del IVA y mantendrá los subsidios.

La idea, de momento, es contar con un plan de reforma tributaria que pueda recaudar recursos cercanos a los $14 billones por los próximos cuatro años.

Los foros

Precisamente ayer se realizó el segundo foro de construcción del Proyecto de Gasto Social con Financiación Sostenible, en el que participaron exministros de Hacienda, expertos y académicos, en donde se empezaron a vislumbrar varias propuestas que están encaminadas por la misma senda que ha expresado el Gobierno: proteger a los más vulnerables, reactivar la economía a través del empleo y estabilizar las finanzas.

Entre los asistentes estuvieron los exministros Juan Carlos Echeverry, Juan Camilo Restrepo, Mauricio Cárdenas y Óscar Iván Zuluaga, y expertos como Marcela Eslava, Luis Jorge Garay, Fernando Jaramillo y Alberto Bernal, quienes coincidieron que, si las condiciones lo permiten, debe hacerse a la mayor brevedad.

Otro importante punto en común fue la necesidad de proteger a los más vulnerables a través de programas sociales que garanticen un ingreso mínimo y generen empleo, sin que esto llegue a afectar a la clase media, por lo que se pidió acudir a los más pudientes y a quienes con sentido solidario pidieron ayudar a financiar este propósito.

En ese sentido, también se pidió que sea una reforma que recaude entre $10 billones a $15 billones y que no sea un articulado extenso, sino corto y conciso, punto que ha reiterado en múltiples ocasiones el jefe de la cartera de Hacienda.

El ministro Restrepo expresó su satisfacción por la realización de los foros virtuales e invitó a los interesados a que sigan participando y conectándose para que entre todos se siga construyendo la propuesta que necesita el país.

Puntos

Dentro de las pinceladas que el mismo Restrepo ha dejado entrever del proyecto, es que no se eliminarán las exenciones al IVA ni tampoco se ampliará la base gravable del impuesto de renta a personas naturales, como sí lo había planteado la pasada iniciativa y que, en su momento, eran las principales fuentes de recaudo.

El director de investigaciones económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, dijo que “se estaba esperando que el Gobierno presentara algo, pero dada la situación del país uno no podría descartar que se haga en el próximo semestre. Si no se tramita la reforma, no hay consecuencias inmediatas porque, por ejemplo, no traería cambios en el IVA, que es un impuesto con ciclo bimensual por lo que no se reflejaría en el recaudo”.

Sin embargo, López plantea que hay incertidumbre por el futuro de Ingreso Solidario y del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), dos iniciativas que terminaron su ciclo en junio y marzo, respectivamente, y que según el Gobierno buscarían ampliarse por más tiempo.

Ideas

Paralelamente a esta situación, toma fuerza la idea de muchos empresarios, partidos políticos y centros de estudio, de que se cobren más impuestos a las empresas y a las personas de más altos ingresos,

Cabe recordar que la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) y el Consejo Gremial Nacional propusieron que se pospusieran los beneficios que se incluyeron en la tributaria del 2019, como el descuento del ICA y de renta para empresas. Asimismo, plantearon un impuesto al patrimonio para personas.

En esa misma línea, Anif planteó aplicar una sobretasa sobre el impuesto de renta para los declarantes de 25% más altos ingresos; un impuesto a pensiones de más de $6 millones mensuales; mejorar el impuesto a los dividendos, y que más personas paguen impuesto al patrimonio.

La propuesta de las universidades

Algunas de las principales universidades del país dieron a conocer su propuesta para que se recaude $20 billones al año. Las instituciones que trabajaron en las propuestas fueron la del Rosario, Externado, Javeriana, Andes y la Fundación Friedrich Ebert de Colombia (Fescol).

Este planteamiento gira en torno a iniciativas que no serían temporales, contrario a lo que han planteado los empresarios y Anif, y en las que no se tocaría el IVA ni a las personas naturales que ganen menos de $6 millones al mes.

El director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, dijo que “es una propuesta de reforma tributaria progresiva. Y no es lo único que toca hacer. Hay algunos puntos que se pueden debatir entre los partidos y se pueden modificar en su trámite en el Congreso”.

Según la iniciativa de los académicos, para el 1% de las personas naturales más ricas habría más impuestos y se gravarían los dividendos y ganancias ocasionales, igual que el trabajo.

En el caso de las empresas, se lograrían recaudar $0,66 billones por la eliminación de tarifas especiales de impuesto de renta a zonas francas y otras tarifas especiales, otros $2,14 billones entrarían por eliminación de rentas exentas en el impuesto de renta a empresas y $5,36 billones más, por eliminación del descuento del ICA.

Asimismo, se destaca la eliminación de la posibilidad de aumentar, a través de autoevalúo, el costo fiscal en la venta de bienes inmuebles, regular las prestaciones de abstención u omisión comercializadas como servicio y ajustar la cláusula antiabuso al procedimiento para su aplicación.