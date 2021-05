Bogotá: ocupación de camas UCI para covid-19 llegó al 97 %

"Las consecuencias epidemiológicas de un mes de aglomeraciones ya son evidentes: se disparó el contagio, la ocupación de UCI y la mortalidad", así lo advirtió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, tras evidenciar un aumento en la ocupación de las camas destinadas a atender pacientes covid.

De acuerdo con cifras de Saludata, en la ciudad hay alrededor de 57.718 casos activos del virus y una ocupación de UCI para pacientes positivos en 97%, lo que representa un leve crecimiento en esa cifra teniendo en cuenta que en la noche de este miércoles esta se mantenía en el 95,8%.

Entre tanto, el porcentaje de ocupación de UCI para todas las patologías está en el 95,6%, lo que significa que Bogotá tiene un universo de 2.693 camas, de las cuales están siendo ocupadas 2.575, para un margen de 118 camas libres.

EL NUEVO SIGLO habló con el epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, quien asegura que el porcentaje de ocupación UCI que está presentando el Distrito no corresponde a la realidad, pues dicha plataforma no está teniendo en cuenta a los pacientes que están siendo ventilados en áreas no UCI, ya sea en observación, salas de remisión o pasillos; ni a los pacientes en cola.

Cabe recordar que este miércoles se registró el segundo día de mayor número de contagios diarios en Bogotá. De acuerdo con el Ministerio de Salud, la cifra global de personas que han adquirido el virus fue de 924.265 y el martes ese dato se posicionó en 916.103 casos, lo que significa que en las últimas 24 horas 8.162 personas contrajeron covid-19. Esta es la segunda cifra más alta registrada después del pasado 15 de enero, fecha en la que hubo 8.445 nuevos enfermos de un día para otro.

A este respecto, el epidemiólogo Hernández respondió dos preguntas que le hizo este diario: ¿se superará el registro de contagios diarios antes de que finalice este tercer pico? Y ¿porqué esta tercera ola ha tenido estas características sin precedentes?

Variante andina

En este sentido, de acuerdo con Hernández, la cifra de contagios con seguridad seguirá aumentando, pues además de las aglomeraciones que han sido constantes en el tiempo y de ahí que la meseta se mantenga con números tan elevados, en Bogotá ya está confirmada la circulación de una cepa andina que, como todas las demás variantes que se han registrado en el mundo, es más contagiosa.

“Esta es una cifra que se va a sobrepasar y va a sobrepasar la cifra diaria de enero. Por qué lo digo: porque todo este pico ha estado mucho más elevado que el de enero en materia de contagios. Es mucho más fuerte. El Instituto Nacional de Salud dijo que está circulando la variante andina y esto significa que tenemos agentes con mayor transmisibilidad”, señaló el epidemiólogo Hernández, quien añadió que las modelaciones indicarían que a mediados o finales de junio este pico comience a descender.

No obstante, ello dependerá en gran medida en un cambio en los comportamientos actuales que registra Bogotá. “Además de la nueva variante tenemos las aglomeraciones, las políticas mal ejecutadas, la vacunación no ha ido tan rápido como se esperaba y el Prass que, como te he indicado, no se ha desarrollado de manera adecuada".

Con relación a la variante andina, hay que referirlo, el profesor Hernández indicó que esta es una cepa que ya se ha detectado en los departamentos de Boyacá, en los Santanderes y en el departamento del Chocó.

“Esta es una variante que está ocasionando mayor transmisibilidad, sobre todo en Perú y en Ecuador, pero ya se detectó aquí en Colombia. Es, como la cepa británica, la india y la brasilera, más transmisible y más contagiosa y eso influye en su letalidad. A qué voy: no es más letal pero al ser más transmisible hace que aumenten los caso, y proporcionalmente a más casos, más enfermos, más complicaciones, más mortalidad. Así no sea en sí más letal, por proporcionalidad sí implica más fallecimientos”, finalizó diciendo a este medio el profesor Hernández.