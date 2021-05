"Por el covid se está preparando un tsunami de cáncer en el país"

Se está viendo en el país un incremento de casos de cáncer que se diagnostican en fases avanzadas, alertó el doctor Carlos Castro, director Científico en la Liga Colombiana contra esta enfermedad, quien atribuye esta situación a que las personas han descuidado los chequeos y tratamientos, producto del temor a salir de sus casas por el covid-19.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ha impactado la pandemia la detección y tratamiento de cáncer?

CARLOS CASTRO: Cuando empezó esta pandemia nos cogió desprevenidos, al comienzo se estaba aprendiendo de este virus, y las primeras instrucciones que se dieron a nivel mundial fue quédense en la casa, eviten el contagio. Creo que eso era lo que había que hacer en ese momento mientras se conocía un poco más acerca de qué va este virus.

Todos pensamos que esta pandemia iba a durar unos pocos meses, pero ya vemos que va para varios años.

Bueno ya llegó la vacuna, etcétera, pero nos hemos dado cuenta no solamente en la Liga Colombiana contra el Cáncer sino en todo el mundo de que los pacientes que tienen cáncer dejaron de asistir a sus controles, dejaron de ir a sus tratamientos por el temor del contagio, suspendieron quimioterapias, suspendieron cirugías programadas.

Los que estaban en seguimiento dejaron de acudir a sus exámenes de rutina para ver si ya estaba controlado o no.

Comenzamos a darnos cuenta que mucha gente había dejado de ir a sus controles en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología también se encendieron las alarmas porque la consulta de oncología bajó en un 70%, y todo era por el temor.

Hemos visto desafortunadamente pacientes que sospecharon que tenían cáncer, y dijeron ‘apenas pase la pandemia vamos a que hagan los exámenes’, y ya vamos en más de un año y la pandemia no se ha ido. Y hemos empezado a ver un incremento en el número de pacientes con cáncer que les habían diagnosticado o pacientes nuevos que están llegando con cáncer muy avanzado, en donde las posibilidades de curación obviamente se han visto reducidas.

ENS: ¿Qué se puede hacer ante esto?

CC: En este momento estamos con la campaña que no hay que salir a reuniones porque el virus está ahí, pero a los pacientes les estamos diciendo vayan a los hospitales que todos están cumpliendo con las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud, pero tienen que ir a sus controles porque de lo contrario el cáncer, que no respeta que haya covid, va a seguir haciendo estragos.

ENS: ¿Qué dicen las cifras de detección?

CC: Sí las cifras son del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Cancerología, y estamos viendo que hay un incremento de casos que se diagnostican en fases avanzadas, y esa es la gran preocupación que tenemos.

Un cáncer diagnosticado a tiempo y tratado de manera adecuada es curable en un altísimo porcentaje de los casos, pero un cáncer diagnosticado en fases tardías las posibilidades de curación son casi que inexistentes. Y ese es el temor que tenemos, que como consecuencia del covid estamos preparando un tsunami de cáncer localmente avanzado.

ENS: ¿Qué incidencia han tenido las leyes que se han aprobado para la atención de los pacientes con cáncer, como la Sandra Ceballos y, la más reciente, la Jacobo?

CC: Creo que Colombia tiene legislación abundante en todo, este es un país de leyes hasta las orejas pero no se cumplen, y ese es uno de los problemas.

La Ley Jacobo es de cáncer infantil, ya había una ley de cáncer infantil; tenemos la Ley Sandra Ceballos, tenemos la Ley de Cuidados Paliativos. Ahorita están empujando una que es contra el cáncer de seno, que no me entusiasma mucho porque después habría que hacer una ley para el cáncer de próstata, una ley para cáncer del estómago.

Eso no me parece, creo que con la Ley que tenemos Sandra Ceballos está perfectamente enmarcado todo esto, no creo que haya un cáncer más importante que otro, todos son importantes.

Tenemos las leyes, no se cumplen pero al menos las tenemos. Creo que Colombia en eso es un país privilegiado porque muchos países ni siquiera tienen un plan decenal de cáncer como el que tiene Colombia, no tienen una ley de cáncer como tenemos nosotros con la Sandra Ceballos.

O sea que tenemos herramientas pero no las hemos sabido utilizar o todavía no hay la suficiente voluntad política.