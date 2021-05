Presidente Duque tiene 28,9% de favorabilidad: Guarumo

El presidente Iván Duque obtuvo un 28,9% de opinión favorable en la más reciente medición de la firma Guarumo, en la que el mandatario marcó también 58,7% de desaprobación.

En los datos que fueron recolectados por la encuestadora entre el 19 y el 23 de mayo, a partir de llamadas telefónicas a 1.480 personas, con un margen de error de 2,5% y un 95% de confianza, según la ficha técnica suministrada; se tocaron temas como el paro nacional, las próximas elecciones y el plan de vacunación.

Con respecto a las manifestaciones sociales que actualmente vive el país, el 34,6% de los encuestados dice estar de acuerdo con el manejo que le ha dado el presidente Duque a la situación, mientras que otro 55,6% dice estar en desacuerdo. Sin embargo, el 71,4% considera que el Gobierno llegará a un acuerdo con el Comité del Paro.

En cuanto a los bloqueos de calles y carreteras en el marco de estas protestas, el 67,3% de las personas anotó que no esta de acuerdo, mientras 24,4% expresó que no lo está. El 8,3% no supo o no respondió la pregunta.

Asimismo, en caso de que se convoquen nuevas manifestaciones, el 60,3% dijo que no asistiría, mientras que un 11,6% dijo que sí. Además, un 56,2% de los encuestado manifestó estar en desacuerdo con que continúe el paro nacional y un 35,4% está de acuerdo.

El papel de la Fuerza Pública en las manifestaciones también fue un tema en esta encuesta. Aunque el 59,8% de los participantes dijo que no cree que sea necesaria la presencia del Ejército en las calles para controlar los problemas del orden público, de igual manera, el 67,3% considera que no debe desmantelarse el Esmad.

De igual manera, para los encuestados los autores de los saqueos, violencia y ataques contra el transporte público y la infraestructura del país son: extranjeros infiltrados (32%), bandas criminales (24,5%), Guerrilla infiltrada (14,6%), Policía (11,5%) y estudiantes (1,1%).

Además, la generación de empleo (28,1%), negociación con los jóvenes (22,4%), mesas de negociación con el Comité del Paro (18,2%), educación gratuita para la población vulnerable (8,3%), fueron algunas de las soluciones más votadas para afrontar las problemáticas actuales en el país.

Elecciones 2022

En la encuesta de Guarumo, Gustavo Petro repuntea como el posible precandidato más votado para los comicios presidenciales del 2022 con un 20,6%, seguido por Sergio Fajardo con 9,8%, Federico Gutiérrez con 8,5%, Alejandro Char con 4,5%, Juan Manuel Galán 2,8%, Humberto de la Calle con 2,3%, Tomás Uribe con 2% y Jorge Enrique Robledo con 2%.

Sin embargo, el 20,4% de los encuestados también señaló que no votaría por ninguno de estos posibles precandidatos a la Casa de Nariño, el 8,3% dijo que votaría por otro y el 15,8% indicó que no sabe o responde a esta pregunta.

Plan de vacunación

Entretanto, con respecto al plan de vacunación contra el covid-19, el 61,5% de los encuestados afirma que confía en esta estrategia del Ejecutivo para inmunizar a los colombianos y el 65,3% afirma que algún familiar ya ha recibido el biológico.

En cuanto a la pregunta "¿Considera que después de las marchas sucedidas en el país, el Gobierno debe abolir todas las medidas de restricción contra el Covid-19 que aún están vigentes en el territorio?", 48,7% de los encuestados respondieron que sí, mientras que 40% dijeron que no.

A continuación la encuesta completa de Guarumo: