En dos semanas Bogotá podría llegar al millón de contagios

Este martes en Bogotá se registró un histórico global de 916.103 contagios, de los cuales 834.030 se han recuperado y otros 18.105 han fallecido. Eso significa que en la ciudad hay 63.968 casos activos de la enfermedad.

Adicionalmente, es importante referir que de lunes (908.222) a martes (916.103) hubo 7.881 casos nuevos de personas que contrajeron el virus, 2.780 más que los que se presentaron de domingo (903.121) a lunes (908.222) en donde hubo 5.101.

Es importante referir que de sábado (895.177) a domingo hubo 7.944 casos, el número más elevado registrado hasta ahora, por lo que el total de este martes pasó a ser la segunda cifra de contagios diarios más elevada desde que comenzó la pandemia.

Ante este panorama de covid-19 en la ciudad, ¿Qué tanto faltaría para llegar al millón de contagios? Pues bien, de acuerdo con el Vicedecano de investigaciones de la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y experto en modelaciones matemáticas de enfermedades contagiosas por vectores, Juan Manuel Cordovez, “llegar al millón de contagios podría ocurrir en dos semanas a la tasa actual.

Sin embargo uno esperaría una disminución de la tasa de contagios producto de las medidas impuestas pero no sabemos a ciencia cierta en qué medida las marchas han compensado los ahorros (en contagios) hechos anteriormente. Yo diría que puede ser entre 15 y 30 días”, dijo ayer martes a EL NUEVO SIGLO.

Al cierre de esta edición la ocupación de UCI para pacientes covid-19 disminuyó ligeramente del 96,4% al 95,8%.

Mayores de 55 años

Con corte a las 5:00 p.m. del 24 de mayo se han aplicado un total de 1.685.510 dosis contra covid-19, de acuerdo con el último reporte emitido por el 'Vacunómetro' de la Secretaría de Salud, que puede ser consultado a diario por la ciudadanía en la página web de Saludata.

Relacionados: Pico y cédula en Bogotá para vacunación a mayores de 55 años

De esta manera se logra un avance del 19,69% en aplicación de primeras dosis y un 11,04% en aplicación de segundas dosis, con respecto al 70% de la población que debe inmunizarse para alcanzar la inmunidad de rebaño.

Adicionalmente, ayer martes la Secretaría de Salud habilitó la vacunación con pico y cédula para las personas mayores de 55 años en centros comerciales.

Dicho esto, a partir de mañana esta población puede asistir sin cita y solo bajo la modalidad de pico y cédula a 8 centros comerciales en diferentes localidades de la ciudad para la inmunización.

Para acceder a la inoculación, la entidad dispuso de los siguientes puntos para la aplicación de la dosis: el Centro Comercial Mallplaza (Calima), la Carrera 30 con calle 19, el Centro Comercial Paseo Villa del Río Diagonal 57 C sur #62 – 60 228, el Centro Comercial Dorado Plaza Avenida Calle 26 No. 85 D – 55, el Centro Comercial Plaza de las Américas Carrera 71 D No. 6 – 94 Sur.

También el Centro Comercial Metrópolis Av. Carrera 68 No. 75 A – 50, el Centro Comercial Bulevar Niza Calle 127 D No.58 – 99, el Centro Comercial Avenida Chile Calle 72 No. 10 – 34 y el Centro comercial Bima (Vacunación en carro).

La Secretaría de Salud reitera el llamado para que aquellas personas que ya tienen una cita de vacunación asignada por su EPS, la cumplan y no acudan a estos puntos, pues no podrán acceder a la inmunización.