Accidentada sesión del Concejo en el Portal Américas

Desde el Portal de Las Américas, que durante ya casi un mes ha sido centro y foco de disturbios, desmanes, abuso tanto por parte de la Fuerza Pública como de los manifestantes, se llevó a cabo una sesión abierta del Concejo de Bogotá, a la cual asistió la Veeduría Distrital.

En esta estación final, que los manifestantes renombraron como 'Portal de la resistencia', varias organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones frente a la crisis social por la que atraviesa el país y su respectiva capital.

En esta ocasión varios concejales de manera presencial, y otros tantos de manera virtual, tuvieron la oportunidad de escuchar las quejas y los reclamos de la ciudadanía. No obstante, hubo dos hechos que ensombrecieron la intención inicial de hacer un ejercicio de diálogo y de canalizar las demandas ciudadanas al Gobierno nacional o distrital: el primero de ellos se presentó al principio de la reunión, cuando se interrumpió la intervención de un ciudadano que se estaba refiriendo a la necesidad de trabajar y cómo las protestas no le estaban permitiendo esta actividad.

“Aquí hay comunidad afectada. Hago parte de la comunidad del sector. Ustedes no saben lo que estamos viviendo dentro de las casas y la situación que estamos viviendo porque tenemos niños afectados, comunidad afectada con diferentes enfermedades. Aquí donde ustedes vienen a ocupar un espacio de manifestación nosotros, los invitamos a que vengan, pero a que lo hagan en paz. Hay personas secuestradas dentro de sus casas”, indicó un ciudadano que pidió que lo escucharan y finalmente se tuvo que retirar del micrófono por los abucheos.

“Escúchenme. No estoy hablando a favor de ninguno. Entiendan la problemática que tenemos. La comunidad tiene sus problemas… Me voy. Tranquilos. No hay problema”, indicó el ciudadano que estaba tratando de expresar la situación que viven los vecinos del sector.

Agresión contra la Alcaldesa

Y por otra parte, hubo un ciudadano que comenzó por referirse a la Ley 100, a la Ley 50, a la corrupción y a otra serie de temáticas, pero que posteriormente subió el tono y ofendió duramente, por su orientación sexual, a la alcaldesa Claudia López y a su pareja sentimental, la senadora Angélica Lozano.

Ante esta situación no se produjo ninguna moción de orden, hecho que posteriormente varios concejales cuestionaron y condenaron al ser señalamientos discriminatorios. Por ejemplo, al finalizar la sesión la concejal del partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, dijo que es muy grave que se generen ese tipo de odios.

“Que abramos los micrófonos está bien pero una persona que se expresa de esa manera por la orientación sexual de la Alcaldesa, esa no puede ser la idea de una sesión como esta. Porque terminamos fomentando la homofobia”, dijo la concejal de Cambio Radical.

También su colega de partido, el concejal Rolando González dijo, acabada la sesión que fue transmitida, que hizo falta coordinación. “Las actitudes homofóbicas nos han llevado como sociedad a más violencia. Toda mi solidaridad con la señora alcaldesa Claudia López. Es una lástima la poca coordinación que se dio hoy en el Portal de las Américas, y peor aún que no se hubiese cortado esta grosería”, indicó el concejal.

A la sesión de ayer martes, además de varios cabildantes, asistió el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, quien en el marco de la sesión exaltó este ejercicio por parte del Concejo de Bogotá.

“Se ha realizado la audiencia pública del Concejo de Bogotá en el Portal de las Américas, en donde se escucharon a los residentes del sector, vecinos jóvenes que han presentado denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de la policía y vecinos que reclaman recuperar la tranquilidad y la movilidad en su sector. Este es un ejercicio muy valioso de escuchar a las partes y de desescalar la violencia. Anoche tuvimos una noche un poco más tranquila y esperemos que hoy logremos mantener esa tendencia de desescalamiento”, indicó el Secretario de Gobierno, quien ayer martes también fue blanco de varias improperios.