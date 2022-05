Lupa de expertos a propuestas de candidatos sobre las pensiones

A las puertas de la primera vuelta para las elecciones presidenciales, es relevante mostrar y analizar las principales propuestas que existen en materia pensional. Los programas de gobierno de los distintos candidatos coinciden en la necesidad de una reforma, como un mecanismo para reducir la desigualdad social y lograr una mayor equidad para los colombianos.

Sin embargo, los expertos de seguridad social de la firma de abogados CMS Rodríguez-Azuero analizaron la viabilidad de las distintas iniciativas. Los analistas afirmaron que se debe tener en cuenta que Colombia tiene una estructura pensional dividida en dos grupos, uno es el modelo contributivo y otro el modelo subsidiado, y uno de los principales retos que tiene el país es la ampliación de la cobertura y la financiación del Sistema de Pensiones, sobre todo al revisar las cifras que entregó la Misión del Empleo en su informe de los años 2020 y 2021, donde 53 de cada 100 personas en edad de pensionarse carecen de una protección. Es decir, más del 50% de la población del país no cuenta con ingresos para subsistir en su vejez.

El análisis

En cuanto a la renta básica universal, asegurable para todos los adultos mayores, Federico Gutiérrez propone aumentar el subsidio de Colombia Mayor, el programa de protección social para el adulto mayor, para asegurar un ingreso mínimo superior a $330 mil; mientras que Sergio Fajardo dice que sustituiría Colombia Mayor con la implementación de un beneficio gradual, equivalente a $500 mil para los mayores de 65 años que no reciban otros ingresos. Por su lado, Gustavo Petro quiere garantizar un bono pensional, equivalente a medio salario mínimo para adultos mayores que no tienen derecho a pensión.

Al respecto, la firma de abogados afirmó que “desde nuestra perspectiva, la propuesta de la renta básica universal requiere desarrollar el principio de solidaridad que rige al Sistema de Seguridad Social y facilitar la administración de los recursos para generar unas condiciones más dignas para la población de la tercera edad".

Respecto al aumento de la edad y semanas de cotización, Federico Gutiérrez dice que no piensa modificar la edad pero sí tiene contemplado reducir de 25 a 22 años el tiempo de cotización para personas con un salario mínimo. Entre tanto, Sergio Fajardo no aumentaría la edad de pensión pero sí ampliaría la cobertura asumiendo el costo de semanas faltantes, pensión anticipada y el incentivo para continuar cotizando, para aquellas personas que no logren cumplir con el mínimo de semanas de cotización. Mientras que Gustavo Petro dice que no se incrementará la edad de pensión pero sí se cerrará la brecha pensional entre las semanas mínimas de cotización y la edad para el reconocimiento de pensiones en el caso de las mujeres.

En este aspecto el equipo de seguridad social de la firma de abogados señala que “consideramos importante la noción del fortalecimiento de Colpensiones, entendiendo que esta administradora ha venido realizando esfuerzos para mejorar sustancialmente su operación como su administración. Sin embargo, sigue siendo preocupante el déficit del sistema de prima media en la medida que la administración de sus recursos no genera los rendimientos necesarios para cubrir los subsidios de las pensiones más altas".

El grupo de abogados expertos dice que dos de los candidatos presidenciales proponen un sistema de pilares, en el cual se busca que tanto el régimen de prima media como el de ahorro individual se complementen entre sí. Por su parte, Sergio Fajardo propone un pilar contributivo administrado por Colpensiones, para todos los trabajadores que coticen hasta 2 Smlmv, mientras que Gustavo Petro plantea un pilar contributivo de cotización obligatoria en Colpensiones para personas con ingresos entre 1 a 4 Smlmv.

El equipo jurídico resaltó "que dentro del actual sistema de pensiones, las nociones de la Misión del Empleo en la materia y las posiciones de los diferentes programas de los candidatos a la Presidencia, encontramos que hay claridad y consistencia, así como la correlación entre la realidad y las necesidades de los ciudadanos más vulnerables, pero sigue quedando en el tintero el mecanismo de administración y rentabilidad de los recursos pensionales, que deben incluir principalmente buenas prácticas en materia organizacional y de anticorrupción”.

La cobertura universal

Cabe recordar que hace algunos días Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, también habló con EL NUEVO SIGLO sobre sus apreciaciones acerca de una reforma pensional necesaria. La cobertura universal es el punto de partida de su propuesta. De acuerdo con Mejía, este sería un pilar gratuito, que entregaría un auxilio mensual de $500 mil a todos los adultos mayores de 65 años que no cuenten con una pensión en el sistema actual.

De otro lado está, dijo, que “un pilar contributivo obligatorio debe ser de ahorro individual”; es decir, “creemos que no se debe continuar con el sistema de reparto del régimen público, que debería focalizarse en la población del primer pilar, mientras que Colpensiones y los fondos privados podrían contribuir en estos mecanismos de ahorro, lo que permitiría profundizar la competencia de manera sustancial y eliminar los subsidios a las pensiones en el régimen público que existen actualmente”.

El otro aspecto es que se presenta un tercer pilar voluntario de ahorro individual, similar al que existe en la actualidad, en donde se mantendrían los incentivos tributarios para la vejez. Cuando una persona alcance su edad de pensión, con esta propuesta, sus ingresos serían el auxilio de $500 mil, más lo que pueda tener en el ahorro individual obligatorio, así como el ahorro voluntario, puntualizó el dirigente gremial.